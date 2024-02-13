“هتودينا على فين يا سجاير”.. اعرف بكام أسعار السجائر اليوم في جميع المحافظات بعد الزيادة الجديدة.. بيوت المدخنين هتتخرب!!

قامت شركة فيليب موريس مصر بالإعلان عن زيادة أسعار السجائر لجميع منتجاتها HEETS وTEREA، والسجائر التقليدية من العلامات التجارية Merit ،Marlboro ،L&M بأنواعها، بالإضافة إلى ذلك ارتفاع أسعار السجائر المحلية التابعة لشركة الشرقية للدخان، وعلى رأسها سجائر كليوباترا، وسوف نعرض لكم في هذا المقال أسعار السجائر الجديدة سواء المستوردة أو المحلية.

أسعار سجائر الشركة الشرقية للدخان “السجائر المحلية”

قامت الشركة الشرقية للدخان بالإعلان عن اعتماد مجلس إدارة الشركة قائمة أسعار منتجات السجائر والمعسل والسيجار ودخان الشعر، وأوضحت الشركة أن أسعار السجائر المحلية زادت بنسبة تتراوح ما بين 12% و33% في 11 صنف من السجائر الشعبية، وأسعار السجائر جاءت كالتالي:

سعر عبوة بوكس 10 سجائر 20 جنيه مصري بدلا من 15 جنيه مصري.

كليوباترا كينج سايز بسعر 27 جنيه مصري بدلا من 23 جنيه مصري.

كليوباترا سوفت كوين بسعر 27 جنيه مصري بدلا من 24 جنيه مصري.

كليوباترا بوكس 27 جنيه مصري بدلا من 24 جنيه مصري.

بوسطن بسعر 27 جنيه بدلا من 24 جنيه مصري.

بلمونت بسعر 27 جنيه مصري بدلا من 24 جنيه مصري

كليوباترا سوبر بسعر 27 جنيه مصري بدلا من 24 جنيه مصري.

مونديال بسعر 27 جنيه مصري بدلا من 24 جنيه مصري.

مونديال سويتش 27 جنيه مصري بدلا من 24 جنيه مصري.

كليوباترا بلاك ليبول 27 جنيه مصري بدلا من 24 جنيه مصري.

ماتوسيان سوبر 27 جنيه مصري بدلا من 24 جنيه مصري.

فايسروي بسعر 42 جنيه مصري.

أسعار السجائر المستوردة