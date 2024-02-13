“من هنا”.. رابط الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 1445

توفر المملكة العربية السعودية خدمة الكترونية متميزة تُمكن الوافدين المتواجدين داخل حدودها من الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 1445 هذه الخدمة، التي يُمكن الوصول إليها عبر بوابة التأشيرة الإلكترونية أو من خلال بوابة إنجاز، تعتبر من الخدمات السريعة حيث لا تستغرق سوى دقائق معدودة لإتمامها، في هذا المقال، سنستعرض بالتفصيل كيفية الحصول على رابط الاستعلام عن تأشيرة الزيارة باستخدام رقم جواز السفر.

رابط الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 1445

تسعى دومًا الحكومة السعودية لتسهيل الإجراءات على الوافدين والمقيمين، قدمت منصتين رئيسيتين للاستعلام عن التأشيرات؛ بوابة التأشيرة الإلكترونية وبوابة إنجاز، الاستعلام عن التأشيرة يتم عبر الخطوات التالية:

أول خطوة هي الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الخارجية للاستعلام.

يتم بعد ذلك النقر على خيار الاستعلام عن التأشيرة.

يُطلب منك إدخال رقم جواز السفر بدقة.

يجب إدخال رقم الطلب المطلوب من اليسار إلى اليمين.

يتوجب إدخال الرمز الموجود أمامك في الصورة المُعطاة.

أخيرًا، بالضغط على زر الاستفسار، تظهر لك كل التفاصيل والمعلومات المتعلقة.

شروط الحصول على تأشيرة السعودية

لتسهيل عملية الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 1445 وضمان الحصول على التأشيرة بنجاح، يجب على المتقدمين التأكد من استيفاء الشروط التالية:

ينبغي أن يكون جواز السفر ساري المفعول.

يجب على المتقدم الحصول على جميع التطعيمات الضرورية.

إحضار تقارير تثبت خلو المتقدم من الأمراض المعدية.

يشترط أن تكون الزيارة لأغراض عائلية أو عمل، مع موافقة الكفيل.

يتوجب على المتقدم دفع كافة الرسوم المتعلقة بالتأشيرة.

يجب إدخال كافة البيانات المطلوبة في استمارة الطلب بشكل دقيق.

تحديد مدة الإقامة المطلوبة والتي لا يجب أن تتجاوز ثلاثة أشهر.

من خلال تقديم هذه الخدمة الإلكترونية، تأمل المملكة العربية السعودية في توفير تجربة سلسة ومريحة للوافدين والمقيمين، مما يسهم في تعزيز جودة الخدمات العامة المقدمة.