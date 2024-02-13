“فك الكيس انهارده واشتري”.. أسعار الدواجن والفراخ البيضاء + البيض في جميع المحلات اليوم.. هتعمل بانيه وتاكل

تعد الدواجن من الأطعمة الأساسية التي يحتاجها جميع المواطنين خاصة في المناسبات والعزائم، حيث زادت عمليات البحث من قبل الكثير من المواطنين خلال الفترة الماضية لمعرفة أسعار الدواجن، حيث قامت بورصة الدواجن بالإعلان عن استقرار أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 13 فبراير 2024، بعد أن شهدت ارتفاع كبير خلال الفترة الماضية، وذلك بسبب زيادة أسعار الأعلاف نتيجة زيادة سعر الدولار، وسوف نعرض لكم في هذا المقال كل ما يخص أسعار الدواجن اليوم.

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء الموافق 13 فبراير 2024

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء حوالي 87 جنيه مصري، ويصل سعر الكيلو للمستهلك بسعر 91 جنيه مصري.

أسعار الفراخ الحمراء اليوم

بلغ سعر كيلو الفراخ الحمراء حوالي 105 جنيه مصري في أرض المزارع، ويصل سعر الكيلو للمستهلك بحوالي 109 جنيه مصري.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

بلغ سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم في بورصة الدواجن حوالي 111 جنيه مصري في مزارع الفراخ، ويصل سعر الكيلو للمستهلك بسعر 121 جنيه مصري.

أسعار البانيه اليوم

بلغ سعر كيلو البانيه اليوم حوالي 220 جنيه مصري في بعض المحلات، ويصل سعر الكيلو للمستهلك بقيمة 160 جنيه مصري.

كيلو الأوراك يتراوح سعره ما بين حوالي 90 و 105 جنيه مصري للكيلو.

أسعار البيض اليوم

بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر حوالي 160 إلى 170 جنيه مصري.

بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض 155 إلى 165 جنيه مصري.

بلغ سعر كرتونة البيض البلدي 170 جنيه مصري.

سعر الكتاكيت اليوم