رمضان قرب لو محتاجه ترتاحي من طفلك الحل هنا .. نزلي تردد قناة توم وجيري 2024 .. ابنك هينساكي خالص في الشهر المبارك

تردد قناة توم وجيري، تتسائل العديد من الأولياء عن معرفة تردد قناة توم وجيري، فالقناة تهتم بعرض أفضل وأشهر أفلام وبرامج الكرتون المحبوبة لدى الأطفال، يعمل فريق الإدارة باستمرار على تحديث التردد وتعديل بعض البيانات لتحسين جودة البث وضمان عرض المحتوى بدون تشويش أو انقطاع، هذا الالتزام بالتحسين المستمر جعل عمليات البحث عن تردد القناة ذات أهمية متزايدة بين الأهل، حيث يظل الأطفال ملتصقين بمتابعة أفلامهم وبرامجهم المفضلة التي تُعرض بشكل يومي.

تفاصيل عن قناة توم وجيري

تُعد قناة توم وجيري واحدة من القنوات الرائدة للأطفال على مستوى العالم، حيث تُقدم مجموعة متنوعة من أفلام الكرتون المسلية والتعليمية، وتحظى بشعبية واسعة بين الأطفال من مختلف الفئات العمرية، في عام 2024، قامت إدارة القناة بتحديث ترددها على القمر الصناعي نايل سات، بهدف تحسين جودة البث وتعزيز مستوى الخدمة المقدمة للمشاهدين.

تردد قناة توم وجيري 2024

قناة توم وجيري تعتبر واحدة من القنوات الفضائية الرائدة التي تقدم مسلسلات كرتونية شهيرة، وقد جمعت جماهير كبيرة في الوطن العربي وتحظى بشعبية واسعة بين المحبين الذين يتطلعون إلى متابعة محتواها المميز، يتطلع الأطفال بشغف إلى مشاهدة هذه القناة على مدار اليوم، حيث تقدم مجموعة متنوعة من المسلسلات والأفلام الكرتونية التي تسعد الصغار، من خلال تقديمها لمحتوى ملهم ومسلي، تُلبي قناة توم وجيري تطلعات الأطفال وتقدم لهم تجربة ترفيهية، والتردد هو.

أولا القمر الصناعي: نايل سات.

ثانياً تردد القناة: 12149.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز هو: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة على القناة: SD.

تردد قناة توم وجيري الجديدة للأطفال على القمر عرب سات

أولا القمر الصناعي: عرب سات.

ثانيا التردد القناة: 11315.

ثالثا معدل الاستقطاب: أفقي.

رابعاً معدل الترميز: 27500.

خامسا معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة:SD.

كيفية ضبط تردد قناة توم وجيري

يمكنك ضبط تردد قناة توم وجيري على جهاز الاستقبال باتباع الخطوات التالية.