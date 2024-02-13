من بيتك هتستخرجها دون الذهاب إلي أي مكان .. تحميل استمارة البطاقة الوطنية العراقية من موقع moi.gov.iq

تحميل استمارة البطاقة الوطنية العراقية، تنزيل نموذج البطاقة الوطنية العراقية يُعتبر الخطوة الأساسية لتأكيد هوية المواطن العراقي وضروري لاستصدار البطاقة الوطنية، تقدم الحكومة هذا النموذج لتيسير عملية الحصول على البطاقة الوطنية، وبالتالي يجب على كل مواطن عراقي اتخاذ الخطوات الضرورية لاستصدار هذه البطاقة، ولتسهيل العملية على المواطنين العراقيين، قدمت الحكومة خدمة تقديم طلب الحصول على البطاقة الوطنية عبر الإنترنت، مما يتيح للمواطنين إتمام هذه العملية بسهولة من خلال خطوات بسيطة.

تحميل استمارة البطاقة الوطنية العراقية

تتضمن عملية الحصول على البطاقة الوطنية التي تثبت هوية المواطن العراقي عدة خطوات يجب اتباعها، حيث تعد الطريقة الإلكترونية كجزء من جهود الدولة العراقية لتحقيق تحول رقمي في جميع الخدمات المتاحة للمواطنين، للحصول على البطاقة الوطنية، يتعين على المواطن اتخاذ الخطوات التالية.

زيارة الموقع الإلكتروني للمديرية المختصة في الشؤون العراقية والبطاقة الوطني من هنآ .

. ثم الانتقال إلى القسم المخصص للخدمات الإدارية.

ثم النقر على الرابط المتاح لتحميل الاستمارة الخاصة بتقديم طلب للبطاقة الوطنية في شكل PDf.

ملء جميع البيانات المطلوبة في الاستمارة.

التحقق من صحة البيانات المُدخلة.

التوقيع في المكان المخصص في نهاية الاستمارة.

شروط الحصول على البطاقة الوطنية العراقية

ليحصل المواطن العراقي على البطاقة الوطنية، يتعين عليه تحقيق بعض الشروط التي وضعتها وزارة الداخلية كمعايير أساسية لاستخراج هذه البطاقة التي تثبت هويته، تشمل هذه الشروط.