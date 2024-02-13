الكيف بيذل انسوا LM والمارلبورو…قائمة أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة اليوم الأحد 13 فبراير 2024
هناك اخبار عن غلاء أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة وتأتي الزيادة في الأسعار كجزء من استراتيجية الشركة للتكيف مع التغيرات في تكاليف الإنتاج والتوزيع للحفاظ على جودة منتجاتها وتقديمها بأفضل الأسعار الممكنة لعملائها بالإضافة إلى العوامل الاقتصادية العامة التي تؤثر على السوق وتهدف شركة فيليب موريس أحدى الشركات المنتجة للسجائر صرحت من خلال موقعها الإلكترونى وبعض المواقع الإخبارية عن قائمة أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة 2024 من خلال موقعنا سنوضح لكم عن السعر الرسمي ميريت Merit بأنواعه، Marlboro L&M بأنواعها.
زيادة أسعار السجائر 2024
أعلنت شركة فيليب موريس مصر عن تحديث أسعار السجائر مؤكدة على توفير المعلومات اللازمة للمستهلكين تم إتاحة الأسعار الجديدة بشكل مباشر وشفاف على عبوات المنتجات من خلال تضمين رابط الاستجابة السريعة “QR code” على العبوات وهذه الممارسة مستمرة منذ عام 2022.
أسعار السجائر اليوم في مصر
|النوع
|السعر الجديد
|السعر القديم
|أسعار السجائر مارلبورو (بأنواعها)
|79 جنيها
|69 جنيهًا
|أسعار السجائر مارلبورو (كرافتد)
|69 جنيها
|59 جنيهًا
|أسعار السجائر ميرت
|85 جنيها
|74 جنيهًا
|اسعار السجائر ال ام
|59 جنيها
|50 جنيهًا
|عبوة التبغ المُسخن «HEETS Selections»
|64 جنيها
|56 جنيهًا
|عبوة التبغ المُسخن «HEETS Dimensions»
|64 جنيها
|56 جنيهًا
|عبوة التبغ المُسخن «TEREA»
|64 جنيها
|56 جنيهًا
أسعار السجائر المصرية
- أسعار علبة السجائر البوكس 20 جنيه.
- أسعار علبة السجائر كيلوباترا كينج سايز 27 جنيه.
- أسعار علبة السجائر كيلوباترا سوفت كوين 27 جنيه.
- أسعار علبة السجائر كيلوباترا بوكس أبيض 27 جنيه.
- أسعار علبة السجائر بوسطن 27 جنيه.
- أسعار علبة السجائر بلمونت 27 جنيه.
- أسعار علبة السجائر كيلوباترا سوبر 27 جنيه.
- أسعار علبة السجائر مونديال أحمر – أرزق – سيلفر 27 جنيه.
- أسعار علبة السجائر كيلوباترا بلاك لبيول 27 جنيه.
- أسعار علبة السجائر مونديال سويتش منتول – بلوبيري 27 جنيه.