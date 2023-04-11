موعد اجازة عيد الفطر المبارك.. متى تبدأ ومتي تنتهي وفقا لقرارات مجلس الوزراء

موعد اجازة عيد الفطر المبارك، يبحث جميع المواطنين العاملين في القكاع الخاص والقطاع الحكومي عن موعد اجازة عيد الفطر المبارك، وذلك وفقا لاجندة الاجازات الرسمية المعلنة من مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، حيث يعتبر شهر ابريل من اكثر الشهور ميلاديا يحتوى علي اجازات رسمية مدفوعة الاجر لجميع العاملين في الدولة.

موعد اجازة عيد الفطر المبارك

أعلن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء عن ان يكون موعد اجازة عيد الفطر المبارك بداية من يوم الجمعة الموافق 21 ابريل 2023 هو اول ايام عيد الفطر المبارك حتي يوم 24 ابريل 2023، وبعد ذلك يكوم يوم الاثنين الموافق 25 ابريل 2023 اجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء، وتكون هذة الاجازات اجازات رسمية مدفوعة الاجر لجميع القطاعات الحكومية والخاصة، والمصالح الحكومية والهيئات العامة.

موعد صلاة عيد الفطر المبارك

يكون موعد صلاة عيد الفطر المبارك يوم الجمعة الموافق 21 ابريل 2023 حيث تبدأ صلاة عيد الفطر مع شروق يوم الجمعة في تمام الساعة الخامسة و47 دقيقة بتوقيت محافظة القاهرة.

موعد إجازة شم النسيم

قام مجلس الوزراء ايضا بتحديد موعد اجازة شم النسيم وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء حيث يكوم موعد اجازة شم النسيم يوم الاثنين الموافق 17 ابريل 2023 ميلاديا ويوافق 26 رمضان 1444 هجريا، حيث يمنح يوم شم النسيم اجازة رسمية مدفوعة الاجر لجميع العاملين فى الدولة سواء القطاع الخاص والقطاع الحكومي والمصالح والهيئات الحكومية، ولكن تم ترحيل موعد اجازة شم النسيم من يوم الاثنين الموافق 17 ابريل 2023 حتي يوم الخميس الموافق 20 ابريل 2023 وذلك لمنح جميع العاملين في الدولة الاجازة من يوم الخميس كاملا وبعد ذلك يتم اخذ اجازة عيد الفكر المبارك من يوم الجمعة كما ذكرنا في السطور السابقة وبعد ذلك يتم اخذ اجازة عيد تحرير سيناء وكل هذا وفقا للاجندة الاجازات الرسمية لمجلس الوزراء.