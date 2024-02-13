asd.ma 【﻿الدعم　الاجتماعي　المباشر】كيف اعرف مقبول في السجل الاجتماعي الموحد ؟ وتحميل استمارة التسجيل pdf

يطرح الكثيرون من المستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر في المغرب سؤالًا كثيرًا وهو كيف اعرف اني مقبول في السجل الاجتماعي الموحد؟ ، حيث تم عمل الدعم المباشر لدعم الفئات الأشد احتياجًا في المغرب ضمن معايير وشروط وضعتها الحكومة في المغرب، ولكي تتأكد من استحقاقك للدعم الاجتماعي المباشر يمكنك الدخول على المنصة الرسمية للدعم والتحقق من استيفاءك للشروط والتي تؤهلك إلى الحصول على الدعم.

ومن خلال مقالنا عبر موقعكم البديل نقدم لكم طريق التحقق من قبولك في السجل الاجتماعي الموحد، ونحن إلى ذلك نبين طريقة تتبع التسجيل في السجل، وطريقة تفعيله فتابع معنا.

كيف اعرف اني مقبول في السجل الاجتماعي الموحد؟

يمكنك الاطلاع على السجل الاجتماعي الموحد والتأكد من قبولك في السجل من خلال اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى حسابك على بوابة السجل الاجتماعي الموحد:

اضغط على زر “حساب الأسرة”.

أدخل العدد المعرف العالمي الشامل وكلمة المرور لتسجيل الدخول.

ابحث عن قسم “حالة الطلب” أو “الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي”.

اختيار خدمة مراجعة مؤشر السفينة هيكل على الزر “طلب مراجعة السيدة” المعنون “بمراجعة مؤشر السيارة، وذلك لتتعرف على حالتك: مثل التالي:

مقبولة: يعني ذلك أنه قد يتم قبوله وأنك مؤهلة من برامج الدعم الاجتماعي.

قيد المراجعة: يعني ذلك أنه لا يزال قيد المراجعة.

مرفوض: يعني ذلك أن قد تم رفضه.

يمكنك أيضًا التواصل مع مركز الاتصال على الرَّقْم 0800 00 22 22 للحصول على المساعدة.

تتبع طلب التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد

تسطيع تتبع طلب التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد عبر منصة البوابة، وذلك باتباع الآتي: