اقتصاد

جشع التجار انتهي السعر بقى على العلبة …قائمة أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة اليوم 

Hanin Mikyمنذ 22 دقيقة
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زيادة أسعار السجائر 2024

نشرت شركة فيليب موريس واحدة من الشركات المنتجة للسجائر أخبارًا عن اسعار السجائر المصرية اليوم في مصر 2024 بعد الزيادة الجديدة تأتي هذه الزيادة كجزء من استراتيجية الشركة للتكيف مع التغيرات في تكاليف الإنتاج والتوزيع، وذلك للحفاظ على جودة منتجاتها وتقديمها بأفضل الأسعار الممكنة للعملاء بالإضافة إلى ذلك تؤثر العوامل الاقتصادية العامة على السوق وتهدف الشركة إلى ذكر قائمة أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة للعام 2024 عبر موقعها الإلكتروني وبعض المواقع الإخبارية سنقدم في موقعنا معلومات حول الأسعار الرسمية للمنتجات ميريت وMarlboro وL&M بأنواعها.

زيادة أسعار السجائر 2024

أعلنت شركة فيليب موريس مصر أنها قامت بتحديث أسعار السجائر وأكدت على توفير المعلومات الضرورية للمستهلكين وتم ضم رابط الاستجابة السريعة “QR code” على عبوات المنتجات لتوفير الأسعار الجديدة بشكل مباشر وشفاف للمستخدمين. وتستمر هذه الممارسة منذ عام 2022.

النوعالسعر الجديدالسعر القديم
أسعار السجائر مارلبورو (بأنواعها)79 جنيها69 جنيهًا
أسعار السجائر مارلبورو (كرافتد)69 جنيها59 جنيهًا
أسعار السجائر ميرت85 جنيها74 جنيهًا
اسعار السجائر ال ام59 جنيها50 جنيهًا
عبوة التبغ المُسخن «HEETS Selections»64 جنيها56 جنيهًا
عبوة التبغ المُسخن «HEETS Dimensions»64 جنيها56 جنيهًا
عبوة التبغ المُسخن «TEREA»64 جنيها56 جنيهًا

والجدير بالذكر أن  بيع 30% من شركة الشرقية للدخان احد الشركات الإماراتية اهم الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار السجائر إذ يتراوح سعر قاروصة كليوباترا بين 280 حتى 790 جنيهًا كما أنّ الزيادة طالت السجائر الأجنبية أيضًا بالتحديد سجائر المارلبورو بأنواعها والينسون بنسبة تزيد عن الـ 10%.

أسعار السجائر في الشرقية للدخان

أسعار السجائر اليوم في مصرأسعار السجائر اليوم للمستهلك
اسعار السجائر البوكس 10 سجائر20 جنيهًا
أسعار السجائر اليوم كليوباترا كينج سايز27 جنيهًا
أسعار السجائر اليوم كليوباترا سوفت كوين27 جنيهًا
اسعار السجائر كليوباترا بوكس أبيض27 جنيهًا
اسعار السجائر بوسطن /بلمونت27 جنيهًا
اسعار السجائر كليوباترا سوبر27 جنيهًا
اسعار السجائر مونديال أحمر- أزرق- سيلفر27 جنيهًا
اسعار السجائر كليوباترا بلاك ليبول27 جنيهًا
اسعار السجائر مونديال سويتش منتول- بلوبيري27 جنيهًا
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Hanin Mikyمنذ 22 دقيقة
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