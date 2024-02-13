جشع التجار انتهي السعر بقى على العلبة …قائمة أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة اليوم 

نشرت شركة فيليب موريس واحدة من الشركات المنتجة للسجائر أخبارًا عن اسعار السجائر المصرية اليوم في مصر 2024 بعد الزيادة الجديدة تأتي هذه الزيادة كجزء من استراتيجية الشركة للتكيف مع التغيرات في تكاليف الإنتاج والتوزيع، وذلك للحفاظ على جودة منتجاتها وتقديمها بأفضل الأسعار الممكنة للعملاء بالإضافة إلى ذلك تؤثر العوامل الاقتصادية العامة على السوق وتهدف الشركة إلى ذكر قائمة أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة للعام 2024 عبر موقعها الإلكتروني وبعض المواقع الإخبارية سنقدم في موقعنا معلومات حول الأسعار الرسمية للمنتجات ميريت وMarlboro وL&M بأنواعها.

زيادة أسعار السجائر 2024

أعلنت شركة فيليب موريس مصر أنها قامت بتحديث أسعار السجائر وأكدت على توفير المعلومات الضرورية للمستهلكين وتم ضم رابط الاستجابة السريعة “QR code” على عبوات المنتجات لتوفير الأسعار الجديدة بشكل مباشر وشفاف للمستخدمين. وتستمر هذه الممارسة منذ عام 2022.

النوع السعر الجديد السعر القديم أسعار السجائر مارلبورو (بأنواعها) 79 جنيها 69 جنيهًا أسعار السجائر مارلبورو (كرافتد) 69 جنيها 59 جنيهًا أسعار السجائر ميرت 85 جنيها 74 جنيهًا اسعار السجائر ال ام 59 جنيها 50 جنيهًا عبوة التبغ المُسخن «HEETS Selections» 64 جنيها 56 جنيهًا عبوة التبغ المُسخن «HEETS Dimensions» 64 جنيها 56 جنيهًا عبوة التبغ المُسخن «TEREA» 64 جنيها 56 جنيهًا

والجدير بالذكر أن بيع 30% من شركة الشرقية للدخان احد الشركات الإماراتية اهم الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار السجائر إذ يتراوح سعر قاروصة كليوباترا بين 280 حتى 790 جنيهًا كما أنّ الزيادة طالت السجائر الأجنبية أيضًا بالتحديد سجائر المارلبورو بأنواعها والينسون بنسبة تزيد عن الـ 10%.

أسعار السجائر في الشرقية للدخان