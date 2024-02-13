اعرف قبل اي حد.. موعد صرف مرتبات مارس 2024 لجميع موظفين الحكومة بالزيادة الجديدة – شوف حسابك

حيث يبحث كثير من الموظفين في القطاع العام عن موعد صرف مرتبات مارس 2024، خاصة بعد أن أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن زيادة الحد الأدنى للأجور بداية من شهر مارس، ولذلك يتساءل كثير من الموظفين عن موعد صرف المرتبات الخاصة بشهر مارس وذلك لاقتراب الموسم الرمضاني المبارك ويحرص كافة المواطنين على شراء المستلزمات الرمضانية وفي السطور القادمة سنتناول كافة التفاصيل حول موعد صرف المرتبات.

موعد صرف مرتبات مارس 2024

وقد أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات مارس2024 إبتداء من يوم 21 وحتى يوم 27 في نفس الشهر ولم تعلن الوزارة عن تبكير موعد صرف المرتبات وذلك بمناسبة دخول شهر رمضان المبارك والذي يبدأ من يوم 11 مارس وسيتم توزيع أيام صرف المرتبات كالتالي:

يوم 21 مارس الموافق يوم الخميس هو اليوم الأول لصرف مرتبات الدرجة السادسة وهم الموظفون الذين يتقاضون 6000 جنيه فأقل.

يوم 24 مارس الموافق يوم الأحد هو اليوم الثاني لصرف مرتبات الدرجة الخامسة والذي تتقاضى 6500 فأقل.

يوم 25 مارس الموافق يوم الإثنين هو يوم صرف مرتبات الدرجة الرابعة التي تتقاضى 7000 جنيه فأقل.

يوم 26 الموافق يوم الثلاثاء هو يوم صرف مرتبات الدرجة الثالثة وهي الفئة التي تتقاضى 7500 فأقل.

يوم 27 الموافق يوم الثلاثاء وهو اليوم الأخير في صرف مرتبات شهر مارس وهو اليوم المخصص للموظفين الذين يتقاضون 8200 جنيه فأكثر وهم أعلى رتبة في الموظفين.

زيادة مرتبات شهر مارس 2024

وقد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% حيث تمت زيادة الأجور بمبلغ يبدأ من 1000 جنيه وحتى 1200 جنيه تتباين باختلاف الدرجة الوظيفية، ولذلك تم رفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 6000 جنيه بدلًا من 4000 جنيه وهذا وفقا لموظفي الدرجة السادسة.