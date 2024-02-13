رسميا الان.. تحديد موعد صرف رواتب المتقاعدين بعد الزيادة الجديدة لعام 2024 في العراق لجميع الموظفين

يبحث كثير من الموظفين في العراق عن رواتب المتقاعدين بعد الزيادة الجديدة لعام 2024 في العراق حيث تعمل الحكومة العراقية جاهدة على رفع مستوى المعيشة في العراق ومساعدة الموظفين على حمل أعباء المعيشة ومساندتهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها العالم ولهذا أعلنت الوزارة المالية في العراق عن زيادة رواتب المتقاعدين كنوع من التقدير لما قدموه طيلة مسيرتهم العملية وفي السطور القادمة سنتناول كافة التفاصيل حول الزيادات في رواتب المتقاعدين العراقية.

رواتب المتقاعدين بعد الزيادة الجديدة لعام 2024 في العراق

يتساءل كثير من الموظفين عن رواتب المتقاعدين بعد الزيادة الجديدة لعام 2024 في العراق، وذلك بعد أن أعلنت وزارة المالية العراقية عن زيادة رواتب تقاعد الموظفين وقد وضحت الوزارة التفاصيل كالتالي:

جميع الموظفين الذين يتقاضون راتبًا يصل إلى 500 دينار فسوف يصل راتبه إلى 600 دينار عراقي

أما عن الموظفين الذين يتقاضون راتبًا قدره 600 دينار عراقي فسوف يصل راتب التقاعد الخاص بهم إلى 700 دينار عراقي

سيتم رفع راتب الموظفين الذين يتقاضون 700 دينار عراقي إلى 800 دينار عراقي

أما عن الموظفين الذين يتقاضون 800 دينار عراقي فسوف تصل مرتبات تقاعدهم إلى 900 دينار عراقي

والموظفون الحاصلون على 900 دينار عراقي سوف تصل مرتباتهم إلى مليون دينار عراقي.

كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

يمكن الاستعلام عن رواتب التقاعد بكل سهولة ويسر وبشكل إلكتروني كامل وذلك من خلال عدة خطوات ومن أهم تلك الخطوات مايلي: