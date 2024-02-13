انتي احلي حاجه حصل في حياتي.. اجمل صور ورسائل تهنئة عيد الحب 2024 للعشاق فقط “Happy valentine day”

هناك العديد من الأشخاص الذين يودون تهنئة من يحبون يبحثون عن رسائل تهنئة عيد الحب 2024، الذي يصادف يوم الثلاثاء الموافق 14 فبراير 2024، والمسمي بالفلانتين داي، فالحب والمشاعر الجميلة هي أحدي الأحاسيس والمشاعر التي تهون علينا الحياة، فالحياة مع شريك حياتك هي أفضل الأشياء التي يمكن أن تجعلك سعيداً في حياتك، وسنوفر لكم محموعة من أفضل الرسائل التي يمكن أن تجعل شريك حياتك سعيداً.

رسائل تهنئة عيد الحب 2024

سنستعرض معكم في موقعنا الأخباري البديل أفضل رسائل تهنئة عيد الحب 2024، والتي تجعل شريك حياتك سعيداً، واليك أفضل رسائل الفلانتين داي :

أحبك بعدد ما مرت دقائق بيني وبينك، وأذا لم أراك بعيني فان قلبي ينطق بك

كل عام وانت نبض قلبي، كل عام وحبك الأجمل يا منير شمعة سنيني، كل عام وأنت الأول في حياتي ونور عيني

هذا عيد أخر ساخبرك به، واذا لم تسمعني فانت أجمل حين تبتسمين

أنت حبي الأول وبسمته وأنت عيد الحب في هذا الوجود

يكفيني في هذا العيد من عمري لحظتين، الأولي أن تكون سعيداً والثانية أن تتذكرني وأنا في عيد الحب عنك بعيد

أنت حبي وبسمته وأحبك بعدد ما مرت دقائق بيني وبينك، وأن لم أراك بعيني فأن قلبي ينطق بك

أن هذا اليوم ليس بعيد العشاق، ولكنه عيد لقمر المساء وعيد شمس الصباح، أن هذا اليوم هو يوم عيدي معك.

أحتفال المصريين بعيد الحب مرتين في العام

يحتفل المصريين بعيد الحب مرتبن في العام، مرة يوم 4 نوفمبر من كل عام والأخري يوم 14 فبراير وهذا اليوم يعود الي الكاهن فالنتين من روم واليك سبب أختياره: