زنكين هواية….رابط الاستعلام اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الاخيرة

يستمتع العديد من المواطنين في العراق بخدمات الرعاية الاجتماعية التي تُعد إحدى أشكال الدعم الحكومي الهامة ولتسهيل إجراءات التسجيل في هذه الرعاية أنشأت الحكومة العراقية منصة إلكترونية تسمى “مظلتي” والتي تعمل على مساعدة المواطنين في إتمام التسجيل في أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بسهولة تهدف الرعاية الاجتماعية إلى تلبية جميع الاحتياجات الضرورية التي يوفرها الدعم وتمكن المواطنين المستفيدين منها من الاستمرار في حياتهم وللمساعدة اليكم كافة تفاصيل عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنها ستطرح عن الأشخاص المشمولين في الدفعة الأخيرة من أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الأيام التالية، كما يمكن للمتقدمين في الخدمة الاستفسار عن أسمائهم عن طريق إتباع بعض الخطوات:

أولاً، يجب عليك الوصول إلى صفحة الويب الرسمية لمنصة مظلتي من خلال هذا الرابط

يجب عليك النقر على كلمة الرعاية الاجتماعية.

يجب عليك النقر على كلمة “أسماء الرعاية الاجتماعية”.

يجب أن تضغط على الكلمة التي تشير إلى الوجبة النهائية.

يجب عليك أن تقوم بملأ كافة البيانات المطلوبة بدقة وبشكل صحيح.

يلزم عليك النقر على كلمة الاستعلام.

بمجرد أن تظهر قائمة الأسماء، يتوجب عليك النقر على زر التنزيل.

شروط الحصول على الدعم الاجتماعي

لكي يتسنى للمتقدم العثور على اسمه في المجموعة الأخيرة من الأسماء المدرجة في القائمة النهائية يجب أن يتوفر بعض المتطلبات التي وضعتها الوزارة وتتضمن هذه المتطلبات:

يجب على الشخص الذي يرغب في الحصول على الرعاية أن يكون مواطناً عراقياً أو فلسطينياً ويعيش في العراق.

أن يكون المتقدم ذو دخل محدود.

الفرد المتقدم غير قادر على القيام بالعمل وتأمين مصدر دخل كافٍ له ولأسرته.

يجب أن يكون المتقدم من العاملين في المهن ذات الدخل المحدود.

كما يجب أيضاً أن لا يكون المتقدم من الذين يمتلكون عقارات أو أملاك.

أخيراً ينبغي أن يتفادى المتقدم أن يكون لديه تاريخ من الجنح في قضية تتعارض مع الشرف.