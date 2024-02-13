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الحقي املي التلاجه ياست الكل عروض كارفور لشهر فبراير 2024 بخصومات تصل الي 70% على المنتجات
يبحث الكثير من الأشخاص عن عروض كارفور لشهر فبراير 2024 على جميع منتجاتهم الغذائية والمنظفات والأجهزة المنزلية والكهربائية وغيرها وتعتبر سلسلة كارفور من أهم وأشهر العلامات التجارية في مصر التي تقدم العديد من العروض والتخفيضات للمستهلكين من حين إلى آخر، كما أن العروض التي توجد فيه في هذه الفترة بمناسبة شهر رمضان المبارك، وقد تستمر هذه العروض لمدة أسبوع فقط.
عروض كارفور لشهر فبراير 2024
هناك عروض كارفور لشهر فبراير 2024 جيدة على جميع المنتجات بمناسبة شهر رمضان المبارك وهذه العروض تتمثل في الآتي
- يوجد عرض على شاشة جاك 43 بوصة بسعر 9999 جنيه بدلا من 13999 جنيه
- كما يوجد عرض على شاشة فريش 32 بوصه بسعر 5749 جنيه بدلا من 7799 جنيه.
- توجد عروض كارفور لشهر فبراير على بطانية مورانو طبقتين بسعر 1599 جنيه بدلا من 1999 جنيه.
- بلوفر رجالي وبلوفر هدية بسعر 199 جنيه بدلا من 249 جنيه.
- يوجد تخفيض على سعر تليفزيون فريش 40 بوصة بسعر 6799 بدلا من 8999 جنيه.
- مكنسة تورنيدو يوجد عليها عرض بسعر 2499 جنيه بدلا من 3129 جنيه.
- حذاء رياضي رجالي في عروض كارفور بسعر 159 جنيه بدلا من 249 جنيه.
عروض المنتجات الغذائية في كارفور 2024
توجد العديد من العروض على المنتجات الغذائية في كارفور لشهر فبراير بمناسبة شهر رمضان المبارك وهذه العروض تكون كالآتي
- توجد عروض على جبنه عبور لاند ربع نصف كيلو بسعر 33 جنيه بدلا من 38 جنيه
- عروض على جبنه موتزاريلا دومتي بسعر 105 جنيه بدلا من 130 جنيه للكيلو.
- عرض على جبنه قتيلة بسعر 170 جنيه بدلا من 195 جنيه للكيلو.
- عرض على جبنه دومتي بدون ملح بسعر 110 جنيه بدلا من 140 جنيه