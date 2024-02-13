الحقي املي التلاجه ياست الكل عروض كارفور لشهر فبراير 2024 بخصومات تصل الي 70% على المنتجات

يبحث الكثير من الأشخاص عن عروض كارفور لشهر فبراير 2024 على جميع منتجاتهم الغذائية والمنظفات والأجهزة المنزلية والكهربائية وغيرها وتعتبر سلسلة كارفور من أهم وأشهر العلامات التجارية في مصر التي تقدم العديد من العروض والتخفيضات للمستهلكين من حين إلى آخر، كما أن العروض التي توجد فيه في هذه الفترة بمناسبة شهر رمضان المبارك، وقد تستمر هذه العروض لمدة أسبوع فقط.

عروض كارفور لشهر فبراير 2024

هناك عروض كارفور لشهر فبراير 2024 جيدة على جميع المنتجات بمناسبة شهر رمضان المبارك وهذه العروض تتمثل في الآتي

يوجد عرض على شاشة جاك 43 بوصة بسعر 9999 جنيه بدلا من 13999 جنيه

كما يوجد عرض على شاشة فريش 32 بوصه بسعر 5749 جنيه بدلا من 7799 جنيه.

توجد عروض كارفور لشهر فبراير على بطانية مورانو طبقتين بسعر 1599 جنيه بدلا من 1999 جنيه.

بلوفر رجالي وبلوفر هدية بسعر 199 جنيه بدلا من 249 جنيه.

يوجد تخفيض على سعر تليفزيون فريش 40 بوصة بسعر 6799 بدلا من 8999 جنيه.

مكنسة تورنيدو يوجد عليها عرض بسعر 2499 جنيه بدلا من 3129 جنيه.

حذاء رياضي رجالي في عروض كارفور بسعر 159 جنيه بدلا من 249 جنيه.

عروض المنتجات الغذائية في كارفور 2024

توجد العديد من العروض على المنتجات الغذائية في كارفور لشهر فبراير بمناسبة شهر رمضان المبارك وهذه العروض تكون كالآتي