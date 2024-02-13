شكرا ياريس.. موعد صرف مرتبات مارس 2024 لجميع الموظفين بالزيادة الجديدة – شوف حسابك

الفترة الحالية تشهد عمليات بحث كثيرة من قبل المواطنين المصريين للوصول إلى موعد صرف مرتبات مارس 2024 وهذا بعدما أقر رئيس الجمهورية في الاجتماع الأخير يوم الأربعاء الماضي عدة قرارات حول الرواتب، وهذه القرارات جاءت بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة ليصبح 6000 جنيه بالإضافة لزيادة المعاشات بنسبة قدرها 15%، ولهذا يرغب بعض المواطنين في معرفة ما إن كانت الزيادة قبل دخول شهر رمضان أو بعدها حيث أن بداية الشهر ستوافق يوم 11 مارس القادم.

موعد صرف مرتبات مارس 2024

حتى الوقت الحالي لم تصرح وزارة المالية المصرية بأي شيء حول موعد صرف مرتبات مارس 2024 لأن البعض يعتقد أنها ستصرف قبل بداية الشهر الكريم أي قبل 11 مارس و سنوضح تفاصيل الصرف كما يلي:

يوم الخميس الموافق 21 مارس 2024: اليوم الأول لصرف رواتب شهر مارس.

يوم الأحد 24 مارس 2024: اليوم الثاني لصرف رواتب الموظفين.

يوم الإثنين 25 مارس 2024: ثالث يوم في صرف مرتبات مارس.

يوم الثلاثاء 26 مارس 2024: اليوم الرابع لصرف رواتب شهر مارس للعاملين بالدولة.

يوم الأربعاء 27 مارس 2024: اليوم الأخير في جدول صرف رواتب الموظفين لشهر مارس.

زيادة رواتب المعلمين 2024

جاء قرار زيادة رواتب المعلمين تحديدًا العاملين في الدولة بشكل رسمي من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي كما يلي: