ثبتِ تردد قناة وناسة لولو 2024 على النايل سات وقضي اللي وراكي وسيبي صغارك مع صديقتهم “لولو”

وناسة الفضائية أصبحت جزءًا لا يتجزء من كل منزل به أطفال صغار، حيث القناة من القنوات المفضلة لدى الأطفال، حيث تعرض القناة باقة من الأناشيد المناسبة للأطفال على شاشتها، والتي تظهر للطفل في صورة أنشودة مسلية، ولكنها تحمل في طياتها العديد من النصائح التي يُعجب بها الصغار والكبار، ونرصد لكم عبر “البديل” تردد القناة على النايل سات، كي تتمكنوا من تحميلها لأولادكم.

تردد قناة وناسة لولو 2024

تقدم قناة وناسه محتواها مستهدفة الأطفال الصغار، حيث قصص وحكايات مسلية داخل الأناشيد التي تعرضها على الشاشة، وأفضل ما بالقناة هي مجانياتها بالكامل، حيث دون دفع رسوم سنوية أو شهرية، وأغلب أناشيد القناة إن لم تكن كلها تقدمها “لولو”، ومع شخصية لولو عدد كبير من الشخصيات الثانوية التي تشارك بطلتنا لولو في البطولة، وتأتي الإحداثيات الخاصة بتردد وناسة كما يلي:

القمر الصناعي النايل سات التردد 11559 – 11470 الاستقطاب العمودي معدل الرمز 27500 تصحيح الخطأ 5/6

طريقة متابعة محتوى قناة وناسة للأطفال 2024

وضحنا لكم الإحداثيات الخاصة بـ تردد قناة وناسة لولو 2024 على النايل سات، والذي يمكن متابعة محتواها من كل دول الوطن العربي، ولمتابعتها لا بد من تثبيت التردد الخاص بها، وذلك متبعًا الخطوات التالية:

الدخول إلى زر القائمة التي تختار منه الأقمار الصناعية.

اختيار إضافة قناة جديدة وتبدأ بإدخال كل البيانات الخاصة بالإحداثيات.

انقر على بحث ثم حفظ وأضف القناة لقائمة قنواتك.

وبعد تثبيت تردد القناة، بإمكانك تشغيلها للأطفال في أي وقت وبالمجان تمامًا دون اشتراك وبأعلى جودة صوت وصورة.