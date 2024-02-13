اعرف شروط التسجيل في تكافل وكرامة وطريقة التسجيل للحصول على معاش تكافل وكرامة… “سجل حالا مستني ايه”

من بين شروط الحصول على برنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024، التي يبحث عنها المواطنون المهتمون بالتسجيل فيه عن طريق جوجل هي معرفة الخطوات اللازمة للحصول على الرقم القومي والمعايير التي تحدد مستحقي البرنامج، والتي تضعها وزارة التضامن الاجتماعي والتي سنقوم بتوضيحها في مقالنا هذا فتابع معنا.

شروط التسجيل في برنامج تكافل

للتسجيل في برنامج تكافل لابد من توافر بعض الشروط التي وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي وهي:

لا يحق للمتقدمين لبرنامج تكافل وكرامة.أن يكونوا موظفين في القطاعين العام أو الخاص أو أن يحصلوا على راتب تأميني أو مساعدة اجتماعية تزيد عن 400 جنيه، سواء كانوا أزواج أو مسنين أو معاقين.

يشترط في الأسر التي تتقدم لبرنامج تكافل أن تضم أطفالا من عمر الولادة إلى 18 عامًا، وأن يكون الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 18 عامًا في مراحل التعليم المناسبة لهم.

يجب على المتقدمين للبرنامجين تقديم جميع الأوراق الثبوتية والمطلوبة مثل نسخ من بطاقات الهوية الوطنية السارية وشهادات الميلاد والوثائق المتعلقة بالحالة الاجتماعية مثل الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الانفصال وفواتير الكهرباء وشهادة طبية رسمية تحدد مستوى الإعاقة ابتداء من 50 أو أي وثائق أخرى مطلوبة.

يجب أن يكون المتقدمون لبرنامج كرامة من كبار السن الذين تجاوزوا 65 عاماً أو من المصابين بمرض أو عجز يمنعهم من العمل أو يقلل من قدرتهم على العمل ويتم التأكد من المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذين لا يحصلون على رعاية من الأب أو الأم بل من أقارب من الدرجة الثانية فما فوق.

لا يحق للمتقدمين للحصول على المساعدة المالية من البرنامج إذا كانوا يمتلكون أو يستأجرون أراضي زراعية تزيد مساحتها عن نصف فدان أو فدان على التوالي.

كما لا يحق لهم إذا كانوا يملكون أي عقارات أخرى غير مسكنهم الأساسي أو أي محلات تجارية سواء كانت مسجلة أو لا.

إذا كانوا يتاجرون في المواشي ويملكون ثلاثة أو أكثر منها فليسوا مستحقين للدعم من برنامج تكافل.

لا يحق لهم أيضاً إذا كانوا يعملون براتب ثابت في أي قطاع سواء كان خاصاً أو عاماً أو حكومياً ويشتركون في التأمين الاجتماعي أو لا شريطة أن يكون دخلهم الشهري أكثر من 1600 جنيه للأسرة المؤلفة من أربعة أفراد.

طريقة التسجيل للحصول على معاش تكافل وكرامة

للتسجيل في البرنامج، يجب عليك زيارة الوحدة الاجتماعية الأقرب إلى منطقة سكنك وتقديم الأوراق التالية: