أعرفها دلوقتي.. موعد ظهور نتائج الثالث المتوسط 2024 العراق وطريقة الاستعلام عبر موقع نتائجنا
يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد ظهور نتائج الثالث المتوسط 2024 العراق بمختلف المحافظات، حيث أنتهت الأمتحانات في يوم الأربعاء الموافق 31 يناير 2024، بعدها بدءت اللجان المختصة في البدء باعمال تصحيح الأمتحانات المبدئية ومراجعة الأوراق والدرجات ورصد الدرجات تمهيداً لأن يتم أعتمادها رسمياً وظهورها علي الموقع الرسمي للوزارة، ولكن حتي الأن لم تقم الوزارة بالأعلان رسمياً عن موعد ظهور النتائج
موعد ظهور نتائج الثالث المتوسط 2024 العراق
سنستعرض لكم في موقعنا الأخباري البديل موعد ظهور نتائج الثالث المتوسط 2024 العراق وطريقة الحصول علي النتيجة، وهناك مصدر موثوق بالوزارة صرح بأن هناك أهتماماً كبيراً بأعلان النتيجة ولكن المصححين يقومون بمراجعة الأوراق والتدقيق فيها، لكي يضمنوا بأن كل طالب أخذ حقه الكامل في الدرجات واليك طريقة الحصول علي النتيجة رسمياً فور ظهورها:
- نقوم بالتوجه الي موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي من خلال الضغط هنا
- نقوم بالضغط علي أيقونة خدمات النتائج علي الموقع
- نقوم بالضغط علي نتيجة الصف الثالث المتوسط 2024
- نكتب بيانات الطالب في الأماكن المخصصة وتحديد المحافظة التابع لها الطالب
- ستلاحظ ظهور النتائج في شكل ملف PDF
- نقوم بتحميله والبحث عن أسم الطالب باستخدام البحث في ملفات الPDF باستخدام الأسم والرقم الأمتحاني للطالب
الثالث المتوسط في العراق
أوضحت الوزارة أن نتائج الطلاب في الثالث المتوسط لهذا العام يتم أصدارها في شكل ملفات pdf لتسهيل الوصول الي درجات الطلاب، بحيث يقوم كل طالب بالبحث عن نتيجته بأستخدام البيانات الخاصة به، وكذلك يتم أستعراض درجات كل مادة في الملف لطلاب.
- يمكن تقديم طلبات الأعتراض علي النتيجة للعمل علي مراجعتها والتدقيق فيها وأعادة أظهارها