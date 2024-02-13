أعرفها دلوقتي.. موعد ظهور نتائج الثالث المتوسط 2024 العراق وطريقة الاستعلام عبر موقع نتائجنا

يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد ظهور نتائج الثالث المتوسط 2024 العراق بمختلف المحافظات، حيث أنتهت الأمتحانات في يوم الأربعاء الموافق 31 يناير 2024، بعدها بدءت اللجان المختصة في البدء باعمال تصحيح الأمتحانات المبدئية ومراجعة الأوراق والدرجات ورصد الدرجات تمهيداً لأن يتم أعتمادها رسمياً وظهورها علي الموقع الرسمي للوزارة، ولكن حتي الأن لم تقم الوزارة بالأعلان رسمياً عن موعد ظهور النتائج

موعد ظهور نتائج الثالث المتوسط 2024 العراق

سنستعرض لكم في موقعنا الأخباري البديل موعد ظهور نتائج الثالث المتوسط 2024 العراق وطريقة الحصول علي النتيجة، وهناك مصدر موثوق بالوزارة صرح بأن هناك أهتماماً كبيراً بأعلان النتيجة ولكن المصححين يقومون بمراجعة الأوراق والتدقيق فيها، لكي يضمنوا بأن كل طالب أخذ حقه الكامل في الدرجات واليك طريقة الحصول علي النتيجة رسمياً فور ظهورها:

نقوم بالتوجه الي موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي من خلال الضغط هنا

نقوم بالضغط علي أيقونة خدمات النتائج علي الموقع

نقوم بالضغط علي نتيجة الصف الثالث المتوسط 2024

نكتب بيانات الطالب في الأماكن المخصصة وتحديد المحافظة التابع لها الطالب

ستلاحظ ظهور النتائج في شكل ملف PDF

نقوم بتحميله والبحث عن أسم الطالب باستخدام البحث في ملفات الPDF باستخدام الأسم والرقم الأمتحاني للطالب

الثالث المتوسط في العراق

أوضحت الوزارة أن نتائج الطلاب في الثالث المتوسط لهذا العام يتم أصدارها في شكل ملفات pdf لتسهيل الوصول الي درجات الطلاب، بحيث يقوم كل طالب بالبحث عن نتيجته بأستخدام البيانات الخاصة به، وكذلك يتم أستعراض درجات كل مادة في الملف لطلاب.