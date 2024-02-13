HERE.. لينك نتيجة منحة الزوجة والأبناء ليبيا 2024 بالرقم القومي عبر موقع الشؤون الاجتماعية mch.gate.mosa.ly

يبحث كثير من المستفيدين في ليبيا عن الرابط الخاص بنتيجة منحة الزوجة والأبناء ليبيا 2024 بالرقم القومي حيث تحرص الحكومة في ليبيا على تقديم الدعم المادي للأرامل والمطلقات والنساء اللاتي لا يملكون مصدرًا ثابتًا للدخل وفي السطور القادمة سنتناول كافة التفاصيل حول المنحة.

نتيجة منحة الزوجة والأبناء ليبيا 2024 بالرقم القومي

يهتم كثير من المستفيدين من الدعم عن الرابط الخاص بنتيجة منحة الزوجة والأبناء ليبيا 2024 بالرقم القومي وقد سهلت الحكومة الليبية الاستعلام عن المنحة ويمكن الاستعلام عن المنحة عبر اتباع عدد من الخطوات ومن أهم تلك الخطوات ما يلي:

يتعين على المستفيد أولًا الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية في ليبيا وذلك من خلال الرابط

يتعين على المستفيد بعدها إدخال البيانات المطلوبة مثل الرقم الوطني ورقم القيد ورقم الهاتف ثم بعد ذلك الضغط على تسجيل الدخول

ثم بعد ذلك يتعين عليك الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية

ثم بعد ذلك يتعين عليك اختيار منظومة الزوجة والأبناء

ثم يتعين عليك بعدها الضغط على الاستعلام عن المنحة.

ثم يتعين عليك بعدها الضغط على أيقونة نتيجة الاستحقاق لدعم الزوجة والأبناء

وستظهر بعدها النتيجة كاملة.

أهم الشروط للحصول على منحة الزوجة والأبناء

وضعت وزارة الشؤون الاجتماعية الليبية عددًا من الشروط حتى يحصل جميع المستحقين على المنحة ومن أهم تلك الشروط ما يلي: