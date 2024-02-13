دخون dkhoonemirates الاماراتية رابط الإشتراك في مسابقة الموسم الجديد والفوز بسيار مرسيدس

يعد موضوع مسابقة دخون الإماراتية من اكثر المواضيع بحثا بين المواطنين في الإمارات العربية، تتميز شركة دخون الإماراتية بصناعة العطور الراقية القيمة والمتميزة، صناعه مستحضرات التجميل التي لم يتم الاستغناء عنها، حيث ينتظر الكثير من المواطنين المتابعين لمسابقة هذه الشركة المواعيد الرسمية للمسابقة، تقدم شركة دخون الإماراتية العديد من الجوائز القيمة وهو عربية مرسيدس، ساعة رولكس، عطور وأبخرة من قبل الشركة، مبالغ مالية كبيرة، من خلال هذا الموضوع سنوضح لكم كافة الشروط التي يجب أن تتوافر في المتسابق للمسابقة، أيضا كيفية الاشتراك في مسابقة دخون الإماراتية في السطور التالية تابعونا.

خطوات الاشتراك في مسابقة دخون الإماراتية 2024

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم القيام بالتسجيل في مسابقة دخون الإماراتية، وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-

أولا: قم بزيارة الموقع الرسمي بالحساب الخاص لدخون الإماراتية.

ثانيا: يرجي الدخول علي البوست الخاص بتفاصيل المسابقة.

ثالثا: يرجي إدخال المنتج الذي تم استخدامه، الرأي الشخصي في منتجات شركة دخون الإماراتية.

الضغط على زر “إرسال بعد ذلك”.

أهم شروط مسابقة دخون الإماراتية

جاءت أهم شروط التسجيل في مسابقة دخون الإماراتية الجديد، وفقًا للأتي:-