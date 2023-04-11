أسعار الكحك والبسكويت عيد الفطر المبارك 2023.. كحك العيد بأسعار متتوقعهاش

اسعار الكحك والبسكويت عيد الفطر المبارك 2023، يزداد البحث عن اسعار الكحك والبسكويت وذلك حيث تفصلنا ايام قليلة عن موعد عيد الفطر المبارك، وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت عن طرحها لكحك العيد وذلك في منافذ الدولة التابعة من الصناعات الغذائية، ومن خلال موقع البديل سوف نرصد لكم اسعار الكحك والبسكويت بالتفاصيل في منافذ الدولة.

أسعار الكحك والبسكويت عيد الفطر المبارك 2023

جاء سعر كيلو الكحك السادة و الملبن بسعر 120 جنيها، وكحك المكسرات 170 جنيها، وكيلو البسكويت النشادر بـ 110 جنيهات، والغريبة السادة بـ 140 جنيها، والغريبة اللوز بـ 150 جنيها بينما سجل سعر البتي فور العادي بـ 110 جنيهات، والبتي فور لوكس والسابلية بـ 150 جنيها، بالاضافة الي تم توفير علب مشكلة للكحك باوزان مختلفة، 1 كيلو بسعر 120 جنيها والعبوة 2 كيلو بسعر 250 جنيها والـ3 كيلو بسعر 380 جنيها والعبوة 4 كيلو بـ500 جنيه والعبوة 5 كيلو بـ610 جنيهات، كحك مشكل شفافة زنة 1.5 كيلو بسعر 180 جنيها، والـ2 كيلو بـ250 جنيها.

أسعار الكحك والبسكويت في اشهر المحلات