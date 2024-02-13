“الحق العروض والتخفيضات” افتتاح معارض اهلا رمضان 2024 في القاهرة والجيزة خصومات على السلع الغذائية تصل إلى 30%

افتتاح معارض اهلا رمضان 2024، مع افتراب شهر رمضان الكريم تبدأ عمليات البحث تتزايد عن أقل الأسعار لشراء ما يلزمهم من مواد وسلع غذائية، وخلال الساعات الأخيرة أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن افتتاح معارض اهلا رمضان 2024، في محافظتي القاهرة والجيزة، والتي تتضمن تخفيضات وخصومات تتخطى الـ 30% ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على تفاصيل افتتاح معارض اهلا رمضان 2024 وأهم السلع الموجودة في المعارض….

افتتاح معارض اهلا رمضان 2024

حيث يبحث عدد كبير من المواطنين خلال الساعات الأخيرة عن معارض اهلا رمضان 2024، والتي أعلنت عنها وزارة التموين والتجارة الداخلية وما فيها من سلع ومواد غذائية بتخفيضات تصل إلى 30%، وتشهد معارض اهلا رمضان استقبال عدد كبير من المواطنين لشراء ما يلزمهم من سلع بأسعار مخفضة خاصة في ظل ارتفاع اسعار السلع خارج المعارض…

حيث صرح الدكتور”علي المصيلحي” الذي يشغل منصب وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة تسعى جاهدة أن تساهم في مساعدة المواطن المصري وتوفير ما يلزمه من سلع ومواد غذائية خاصة مع اقتراب موعد شهر رمضان المبارك، مؤكداً أن معارض أهلا رمضان سوف تبدأ في منتصف شهر فراير 2024 وسوف تحتوي على منتجات اللحوم والدواجن والسلع الغذائية بتخفيضات تصل إلى 30%، وكان هذا بالتنسيق مع الشركات المنتجة لزيت الطعام والسلع الأساسية والتي أعلنت عن طرح عدد كبير من السلع طول فترة معارض اهلا رمضان 2024.

أماكن معرض أهلا رمضان 2024 في محافظة الجيزة

حي شمال الجيزة: 3 منافذ بشارع البوهي نهاية شارع الوحدة.

شارع الوحدة ناصية شارع المنيرة الرئيسي.

شارع طلعت حرب ناصية شارع محمد حجازي.

حي الوراق: 4 منافذ أمام قسم شرطة الوراق، ومنفذ بجوار مبنى الحي القديم.

أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان 2024