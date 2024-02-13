وزارة المالية تعلن عن جدول المرتبات الجديد 2024 بعد الزيادة الأخيرة للموظفين

يبحث كثير من الموظفين في القطاع العام عن جدول المرتبات الجديد 2024 حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة مرتبات الموظفين في جميع الدرجات ولهذا زادت التساؤلات مؤخرًا عن المرتبات الجديدة للموظفين بعد الزيادات الأخيرة وفي السطور القادمة سنتناول كافة التفاصيل حول المرتبات الجديدة.

جدول المرتبات الجديد 2024

جدول المرتبات الجديد 2024 حيث أنه قد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن زيادة المرتبات بنسبة 50% حيث زادت المرتبات بداية من 1000 جنيه وحتى أكثر من 1200 جنيه وتم تطبيق الزيادة على كافة درجات الموظفين وقد تغير جدول المرتبات الجديد لعام 2024 كالتالي:

يحصل موظفو الدرجة السادسة على راتب قدره 6000 جنيه مصري بدلًا من 4000 جنيه مصري

يحصل الموظفون من الدرجة الخامسة على راتب قدره 6500 جنيه مصري بدلًا من 4500 جنيه مصري

يحصل العاملون في الدرجة الوظيفية الرابعة على راتب قدره 7000 جنيه مصري بدلًا من 5000 جنيه مصري.

يحصل العاملون من الدرجة الوظيفية الثالثة على راتب قدره 7500 جنيه بدلًا من 5500 جنيه

أما عن العاملين في الدرجة الوظيفية الثانية فيصل راتبهم إلى مبلغ وقدره 8000 جنيه بدلًا من 6000 جنيه

يحصل موظفو الدرجة الأولى على راتب قدره 8000 و200 جنيه

يحصل الموظفون من درجة المدير العام على راتب يصل إلى 9200 جنيه

يحصل الموظفون في الدرجة العالية وما يوازيها على راتب قدره 10000 و200 جنيه

يحصل موظفو الدرجة الممتازة على راتب قدره 12 ألف جنيه و200 جنيه

زيادة المرتبات 2024

سبق وقد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تخصيص ما يصل إلى 15 مليار جنيه زيادة مرتبات الأطباء والممرضين والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس.