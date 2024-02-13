مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقه 12 مترجمة قصة عشق وقناة TRT بجودة HD

مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقه 12 وعلى الرغم من أنه واحد من الأعمال التركية التي تم إطلاقها منذ وقت قصير إلا أنه نجح في جذب عدد كبير من المشاهدين من مختلف في الوطن العربي، وذلك بسبب الأحداث المثيرة والشيقة التي يحملها المسلسل، كما أنه من الأعمال التاريخية ويروي حياة صلاح الدين الأيوبي، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا تفاصيل الحلقة والقنوات الناقلة للمسلسل.

مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقه 12

تم إطلاق المسلسل لأول مرة في 13 نوفمبر 2023 وهو من تأليف سردار اوزنالان وإخراج سدات إنجي وإنتاج أكلي فيلم، تم تصوير هذا المسلسل في منطقة جبزي في تركيا، تدور قصة المسلسل حول الصراعات التي خاضها صلاح الدين الأيوبي من أجل تحرير بيت المقدس من القدس، كما أنه يوضح كيف تم بناء الدولة العثمانية، ومن المقرر أن تحمل الحلقة الجديدة الكثير من الأحداث المثيرة والتي من أبرزها أن يقوم غابريل بكشف جاسوسة صلاح الدين وسوف تطور الأحداث، ومن جهة أخرى كشفت بعض المصادر أن الممثل كوشي سوف تعتذر عن المسلسل.

مواعيد عرض المسلسل والقنوات الناقلة

يعرض المسلسل يوم واحد في الأسبوع وتكون مدة الحلقة حوالي ساعتين وذلك هو يوم الإثنين في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية، وفي تمام الساعة 8 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، بينما يعرض بتوقيت الإمارات أبوظبي في تمام الساعة 9 مساء، وذلك على قناة تي آر تي.

تردد قناة تي آر تي على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 12034.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: أفقي.

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