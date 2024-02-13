عشان تبقي عامل حسابك.. موعد انقطاع الكهرباء في رمضان 2024 جميع المحافظات

يبحث كثير من المواطنين في مصر عن موعد انقطاع الكهرباء في رمضان 2024 مع اقتراب شهر رمضان الفضيل تزيد الأسئلة بين المواطنين عن انقطاع التيار الكهربائي في نهار رمضان وقد أعلنت وزارة الكهرباء المصرية عن تخفيض عدد ساعات قطع الكهرباء في مصر مع حلول شهر رمضان ليصبح وقت انقطاع الكهرباء ساعة واحدة يوميًا بدلًا من ساعتين وسيكون موعد قطع الكهرباء في ساعات النهار ليبدأ جدول قَطع الكهرباء من الساعة الـ11 صباحًا وحتى الساعة الخامسة عصرًا على مختلف محافظات مصر.

موعد انقطاع الكهرباء في رمضان 2024

أكد المسؤولون عن موعد انقطاع الكهرباء في رمضان 2024 حيث أنه من المتوقع أن يتم قطع الكهرباء في ساعات النهار وبعد صلاة الفجر وحتى يتمكن المواطنون من تناول السحور ووجبة الإفطار وأداء العبادات الرمضانية دون انقطاع التيار الكهربائي وقد أكدت وزارة الكهرباء المصرية عن خفض عدد ساعات قطع الكهرباء لتصبح ساعة واحدة فقط في شهر رمضان المبارك ويفصلنا عن شهر الخير والمغفرة 28 يومًا فقط حيث سيبدأ شهر رمضان المبارك في يوم 11 مارس 2024

جدول انقطاع التيار الكهربائي في شهر رمضان

وقد أعلنت الشركة القابضة للكهرباء عن جدول فصل التيار الكهربائي في شهر رمضان المبارك حيث قررت الشركة قطع الكهرباء على 6 فترات طوال الفترة الصباحية لتقطع الكهرباء فترة واحدة فقط على كل محافظة وقد تم توزيع جدول انقطاع الكهرباء كالتالي: