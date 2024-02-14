اللي يحسب الحسابات!!.. اعـرف مرتبك بعد زيادة الحد الادنى للاجور + هذا موعد صرف المرتبات الجديدة

يبحث قطاع كبير من الموظفين عن زيادة الحد الادنى للاجور وذلك قبل بداية شهر رمضان المبارك، خاصة بعد قرارت الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة ضمن أكبر حزمة للحماية الاجتماعية للموظفين العاملين في قطاعات الدولة برفع المرتبات والمعاشات، حيث يتساءل عدد كبير منهم هل سيتم تطبيق الزيادة المقررة على المرتبات خلال شهر فبراير الجاري أم في مارس وكذلك عن حقيقة تبكير صرف مرتبات شهر مارس قبل بداية شهر رمضان، ونحاول الاجابة على هذه الأسئلة عبر سطور المقال فتابعوا معنا.

موعد تطبيق زيادة الحد الادنى للاجور

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الادنى للأجور بداية من شهر مارس القادم ليصبح 6000 جنيه باجمالي زيادة 50%، حيث تتراوح الزيادة الجديدة للموظفين بين 1000 حتى 1200 جنيه وفقا للدرجة الوظيفية مع تطبيق حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة ويرتفع بقيمة 50 جنيه مع كل درجة ليكون بالنهاية 900 جنيه، وجاءت قرارت الرئيس بعد ارتفاع اسعار السلع والخدمات في ظل تدهور الاوضاع الاقتصادية لمساعدة المواطنين في تلبية الاحتياجات الأساسية.

كما جاء في بيان الرئاسة أنه تم تخصيص نحو 15 مليار جنيه حوافز اضافية للمعلمين والعاملين بالمهن الطبية والتمريض وأعضاء هيئة التدريس بالكليات، منها 1.5 مليار جنيه اقرار الزيادة لاعضاء التدريس ومساعديهم في الجامعات والمراكز البحثية، بالاضافة الي 8.1 مليار جنيه لزيادة اجور المعلمين في التعليم ما قبل الجامعي تتراوح بين 325 حتى 475 جنيه.

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024

حددت وزارة المالية موعد صرف المرتبات الخاصة بشهر فبراير لعام 2024 والتي تستمر لمدة 5 أيام لجميع الموظفين العاملين في المؤسسات والهيئات الحكومية، والتي تبدأ من يوم الخميس 22 فبراير حتى يوم الاربعاء 28 فبراير عبر ماكينات الصراف الالي في البنوك، وطالبت الوزارة الجهات المعنية بضرورة اخطار الموظفين بموعد صرف الاجور وفقا للجدول المعلنة من الوزارة لتقليل الزحام على ماكينات السحب الآلي.