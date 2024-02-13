وظائف شاغرة بجامعة الملك خالد بالمملكة العربية السعودية عبر برنامج التشغيل الذاتي

تعد جامعة الملك خالد بالمملكة العربية السعودية هي واحدة من أكبر وأعرق الجامعات في المملكة، وتقدم الجامعة فرص عمل عبر برنامج التشغيل الذاتي لحملة الثانوية العامة فأعلى. إليك بعض التفاصيل حول الوظائف المعلن عنها:

تعرف على الوظائف المتاحة بجامعة الملك خالد

– أخصائي ضبط جودة في الصيانة.

– مخطط صيانة.

– مهندس صحة وسلامة مهنية.

– مشرف أمن وسلامة.

– طبيب استشاري علاج الأورام بالإشعاع.

– أخصائي أول في فيزياء العلاج الإشعاعي.

– معالج إشعاعي أخصائي غير طبيب.

– مهندس أجهزة طبية.

– أخصائي مسؤول حماية من الإشعاع.

– أخصائي / فني مساعد طبيب أسنان.

– أخصائي / فني إنتاج معمل أسنان.

– فني تعقيم.

– فني أجهزة طبية.

– دكتور صيدلي / صيدلي إكلينيكي.

– ممرضة / ممرض.

– أخصائية تمريض.

– استشاري نساء وولادة في مجال تخصص العقم وأطفال أنابيب.

– أخصائي مختبر أجنة وأطفال أنابيب.

– طبيبة نساء وولادة.

– أخصائي تقنية علوم الأعصاب.

– مشرف حركة وخدمات عامة.

– أخصائي جودة في المجال الطبي.

– أخصائي متقدم مركز بيانات.

الشروط الواجب توافرها للمتقدم للوظائف بجامعة الملك خالد

وفيما يلي بعض الشروط العامة التي يجب توافرها للتقديم على هذه الوظائف بجامعة الملك خالد بالمملكة:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. أن يكون المتقدم لائقًا صحيًا. يجب أن يتوافر شهادة خاصة بالتصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وكذا بطاقة التسجيل تكون سارية المفعول (للوظائف الصحية). ألا يكون المتقدم مفصولًا من جهة أخرى لأسباب تأديبية أو صدر بحقه حكم شرعي. يجب أن يتم التقديم إلكترونيًا عبر البوابة الإلكترونية وتسجيل البيانات وإرفاق المستندات والشهادات المطلوبة بصيغة PDF. يُسمح بالتقديم على وظيفة واحدة فقط.

موعد التقديم للوظائف والرابط الخاص بجامعة الملك خالد

يبدأ التقديم في الخميس، 15 فبراير 2024، ويستمر لمدة ستة أيام.

كما يتم التقديم لشغل تلك الوظائف من خلال الرابط التالي إضغط هــنا.

جامعة الملك خالد واحدة من الجامعات العريقة بالمملكة

هذا وقد تأسست جامعة الملك خالد في عام 1999م في مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية، كما تتمتع الجامعة بسمعة قوية وتقدم مجموعة واسعة من البرامج الأكاديمية والتخصصات في مختلف المجالات، وتضم الجامعة عددًا من الكليات والمعاهد، بما في ذلك كلية العلوم والآداب، وكلية الطب، وكلية الهندسة، وكلية العلوم الصحية.

تعتبر جامعة الملك خالد مؤسسة تعليمية رائدة في المملكة العربية السعودية، وتسعى دائمًا لتوفير فرص تعليمية ووظيفية للطلاب والمهتمين، يُشجع الطلاب والخريجين على متابعة الموقع الرسمي لجامعة الملك خالد والبوابة الإلكترونية الخاصة بها للحصول على أحدث المعلومات حول الوظائف المتاحة وطريقة التقديم.