NOW لينك مباشر كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وجبة أخيرة 2024 عموم محافظات العراق

كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية هي من أهم المواضيع التي يبحث عنها عدد كبير من المواطنين في مختلف أنحاء دولة العراق، فضلاً عن أن الحكومة العراقية متمثلة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تبذل قصارى جهدها من اجل الإنتهاء من مراجعة وفحص جميع الطلبات المقدمة، للعمل على إعلانها وان يتعرف عليها كافة المتقدمين والمتقدمات في الدولة، وفي هذا يمكن الإطلاع عن هذه الكشوفات كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

جاءت أهم خطوات الإستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بالعراق، وفقًا لما يلي:-

أن يم الذهاب إلى منصة مظلتي الإلكتروني.

بعدها يُرجى إدخال بيانات الدخول للذهاب إلى الصفحة الرئيسية من المنصة.

وعليه يتم تحديد المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

ثم يتم على الفور كتابة جميع المعلومات المتعلقة بالشخص المتقدم.

اختيار الوجبة والدفعة التي عليها الدور.

الضغط على زر “بحث”.

ليتم الكشف مباشرة عن جميع التفاصيل المتعلقة بالوجبة الجديدة.

شروط منحة الرعاية الاجتماعية في العراق 2024

حتى يسهل القيام بالتسجيل في منحة الرعاية الاجتماعية بالعراق، لابد من انطباق الشروط الأتيه:-