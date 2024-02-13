فقـط هنا نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024 موقع ملازمنا كافة المحافظات mlazemna.com

يترقب الطلاب والاهالي موعد ظهور نتائج الثالث متوسط الفصل الدراسي الاول خاصة بعد انتهاء الاختبارات منذ اسبوعين تقريبا، ويهتم الطلاب في جميع محافظات العراق لمعرفة نتيجة الدور الاول للصف الثالث متوسط والذي أكدت الوزارة اقتراب اعلانها عبر موقع نتائجنا، وجاري العمل حاليا في مراكز الكنترول لتسريع ظهور النتيجة فور انتهاء تصحيح الاوراق ومراجعة الدرجات لتكون جاهزة للنشر على المواقع الالكترونية ليحصل عليها الطلاب قبل ظهورها بالمدارس، ونقدم اليكم خلال سطور المقال رابط نتيجة الثالث متوسط العراق الدور الاول.

موعد نتائج الثالث متوسط العراق 2024

أقيمت اختبارات الفصل الاول بجميع المحافظات لمدة 10 أيام بداية من 21 حتى 31 يناير، وأكدت وزارة التربية العراقية بداية تصحيح الاوراق مباشرة بعد نهاية الامتحانات والتي مازالت قائمة حتى هذا التوقيت، وهناك حرص كبير من الوزارة بما يتعلق بعمليات التدقيق والمراجعة حيث شددت على المصححين بتحري الدقة في تصحيح ومراجعة الدرجات لكل مادة دراسية حتى يحصل كل طالب على حقه، وبمجرد انتهاء رصد الدرجات وتجميعها سيتم اعتماد النتيجة مباشرة من الوزارة وتتاح لمعظم الطلاب عبر موقع نتائجنا، ولم تعلن وزارة التربية عن موعد رسمي محدد لظهور النتيجة ولكن من المتوقع ان تكون خلال ايام قليلة.

رابط نتيجة الثالث متوسط العراق 2024

اتاحت وزارة التربية العراقية امام الطلاب امكانية الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الاول عبر موقع نتائجنا للتسهيل عليهم قبل ظهورها رسميا بالمدارس خلال ايام، ولن يتم ذلك الا بمجرد انتهاء التصحيح ورصد الدرجات ومراجعتها حيث يتم اعلان نتيجة كل محافظة على حدة، ويمكن معرفة النتيجة من خلال خطوات بسيطة كما يلي: