“مُتــــاح HERE“ رابط البطاقة الوطنية الموحدة الحجز الالكتروني 2024 في العراق nid-moi.gov.iq

أعلنت الجهات المسؤولة في العراق عن استمارة البطاقة الوطنية الموحدة، والتي من المقرر استخدامها بدلا من شهادة الجنسية والهوية الوطنية بالإضافة إلى وثيقة الإقامة، كما أنه يمكن من خلالها السفر داخل العراق وخارجها، والجدير بالذكر أنها سوف تكون بطاقة رسمية وذلك لأنها تضم جميع المعلومات الشخصية الخاصة بالمواطن، ولأنه يمكن التقديم عليها بشكل إلكتروني سوف نقدم لكم من خلال مقالنا رابط تحميل استمارة البطاقة الوطنية العراقية.

البطاقة الوطنية الموحدة الحجز الالكتروني

يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب اتباع بشكل دقيق من أجل حجز البطاقة الوطنية الموحدة، والخطوات كالتالي:

أولا يجب زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بمديرية شؤون البطاقة الموحدة. ثم بعد ذلك يجب الدخول على خانة حجز استمارة البطاقة الوطنية. يرجى إدخال جميع البيانات والمعلومات المطلوبة الخاصة بالمتقدم. قم بإدخال رقم هاتف يعمل. يجب إرسال جميع الوثائق والأوراق المطلوبة. يجب طباعة الإيصال الذي سوف يظهر والاحتفاظ به.

ما هي الأوراق المطلوبة لحجز البطاقة الوطنية الموحدة

يوجد مجموعة من الأوراق التي يجب تحضيرها عند التقديم على البطاقة وهي:

يرجى تقديم ما يثبت تأدية المتقدم للخدمة العسكرية أو الإعفاء أو مازال على قيد الخدمة.

قم بتسليم البطاقة التالفة أو المنتهية.

يجب تقديم صورة من المؤهل الدراسي.

في حين إذا كان المتقدم مازال طالب يرجى تقديم إثبات قيد من الجامعة أو المدرسة.

إذا كان المتقدم موظف يجب تقديم عقد عمل.

الأوراق المطلوبة لحجز البطاقة الوطنية الموحدة

يجب توافر مجموعة من الشروط: