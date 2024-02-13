مبروووك عليكم المنحة.. “لينك مباشر” كشوفات الرعاية الاجتماعية وجبة اخيرة 2024 عموم محافظات العراق

زادت عمليات البحث بشكل كبير عن كشوفات الرعاية الاجتماعية وجبة اخيرة في عموم محافظات العراق، حيث إن هذه المنحة تُساهم بشكل كبير في توفير حياة كريمة وملائمة لجميع المتقدمين في كافة أنحاء دولة العراق، إضافة إلى أنه يتم العمل على إطلاق الوجبات من وقت إلى اخر وعند توفير التمويل اللازم للحصول عليه من قبل جميع المواطنين المتقدمين للحصول عليها.

لينك كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

جاءت أهم خطوات استخراج كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية وجبة اخيرة بالعراق، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

إدخال اسم المستخدم ورقم الهوية.

التوجه إلى الصفحة التالية مباشرة.

ليتم عندها إدخال جميع البيانات المتعلقة بالشخص المتقدم.

الضغط على زر “تنزيل”.

ليتم عندها استخراج جميع الكشوفات الخاصة بالمشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة.

فحص كشوفات الرعاية الاجتماعية في العراق

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، أنه جاري الإنتهاء من فحص باقي الطلبات الخاصة بالمتقدمين، ليتم العمل على إصدار الكشوفات المعنية بالأشخاص الراغبين في الحصول على منحة الرعاية الاجتماعية، ومن المتوقع ان يتم صدورها في الأيام القليلة المقبلة عبر الموقع الرسمي للوزارة وكذلك منصة مظلتي التي أطلقتها الوزارة في سبيل التسهيل على جميع المتقدمين للحصول على أسمائهم.