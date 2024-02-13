مبروك عليك الزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 لجميع موظفين الحكومة وفق لوزارة المالية

يعتبر المرتب الشهري بالنسبة للموظفين من أهم الأمور التي يهتم كافتهم بمواعيد صرفها، ويتم التساؤل على موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 ليتمكنوا من التجهيز لشهر رمضان المبارك، وموسم المدارس الجديد، واقتناء كافة احتياجاتهم سواء كانت من الأمور الأساسية أو لشهر رمضان المبارك، وقد ردت وزارة المالية بكافة التفاصيل سنتعرف عليها في السطور التالية.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024

أعلنت وزارة المالية بأنه تم تحديد موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 وقد تم التأكيد بأن عملية صرف المرتبات تبدأ من اليوم الثاني والعشرين من شهر فبراير، ويستمر إلى يوم الثامن والعشرين من نفس الشهر، وقد تم التأكيد بأن عملية الصرف سيستغرق 5 أيام بداية من التاريخ المعلن عنه، وقد تم التأكيد على أنه سيتم صرف المرتبات الخاصة بشهر مارس بالزيادات الجديدة التي أقرتها الحكومة لمواجهة الغلاء، وإمكانية العيش بحياة كريمة.

ما هي قيمة زيادات الرواتب الجديدة

بعد أن أعلنت الحكومة بأنه سيتم البدء في زيادة الرواتب ويواجه العديد من المواطنين التساؤل لمعرفة قيمة الزيادة، وقد تم التأكيد بأن قيمة زيادة الرواتب ستكون بنسبة 50% من قيمة الراتب الأساسي، وقد تم التأكيد بأن نسبة الزيادة ستتراوح من ألف جنيه إلى ألف وخمسمائة جنية على حسب الدرجة الوظيفية، وقد أوضحت الحكومة بأنه سيتم البدء في تطبيق زيادة إضافية على الرواتب تبدأ من 500 جنيه وذلك بسبب مواجهة الازمة الاقتصادية التي تمر بالبلاد في الفترة الحالية، وقد أوضحت الحكومة أيضاً بأن الزيادة الإضافية ستكون بداية من الدرجة الوظيفية السادسة، ليصل قيمة الزيادة الإضافية إلى 500 جنية مصري، وقد تم التأكيد بأن كافة رواتب الموظفين ستتراوح من 6000 جنية مصري إلي 12200 جنيه مصري للدرجة الوظيفية الممتازة.