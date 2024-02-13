“بإشارة قوية” Rotana Cinema تردد قنوات روتانا سينما 2024 وشاهد اجدد الافلام المصرية على النايل سات

ازداد البحث مؤخرًا على تردد قنوات روتانا سينما 2024 حيث تعتبر قناة روتانا من أكبر وأشهر القنوات السينمائية التي جذبت قاعدة جمهورية كبيرة في الوطن العربي حيث إن أكثر ما يميز القناة أنها تعرض الأفلام العربية الجديدة بأعلى جودة ودون فواصل إعلانية كثيرة وعلى مدار اليوم والقناة لها مكانة خاصة في جميع المنازل العربية وفي السطور القادمة سنتناول كافة التفاصيل حول قناة روتانا سينما.

تردد قنوات روتانا سينما 2024

يبحث المشاهدون في الوطن العربي دائمًا عن تردد قنوات روتانا سينما 2024 حيث إنها من أكبر وأشهر القنوات في الوطن العربي وتردد القناة كالتالي:

تردد القناة :12226

القمر الصناعي نايل سات

معامل الاستقطاب : أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ ⅚

تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11843

معامل الاستقطاب : أفقي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ ¾

كيفية ضبط التردد الخاص بقنوات روتانا

يمكن ضبط قنوات روتانا بكل سهولة سواء على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات وعن طريق عدة خطوات بسيطة وسهلة ومن أهم تلك الخطوات ما يلي:

الضغط على أيقونة القائمة التي تكون في أسفل القائمة

النقر على زر البحث اليدوي الموجود في القائمة

يتعين عليك إدخال تردد قناة روتانا سينما الموضح بالأعلى

ومن ثم يتعين عليك في الخطوة التالية البحث عن القناة

وفي الخطوة الأخيرة يتعين عليك الضغط على أيقونة حفظ القناة

الأفلام المعروضة على قناة روتانا سينما

أعلنت إدارة قناة روتانا سينما على قائمة أفلام السنة ومن أهم تلك الأفلام مايلي :