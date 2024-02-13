الأولى في ليبيا.. ثبت تردد قناة فبراير الليبية الجديد بآخر تحديث (2024) على القمر الصناعي نايل سات

تقدم قناة فبراير المذاعة عبر النايل سات باقة متميزة من البرامج المحلية والدولية، مع التركيز على الأحداث والتطورات في ليبيا خصوصاً بعد ثورة فبراير، تتخصص القناة في تغطية كافة الجوانب الاقتصادية والسياسية والحياتية في ليبيا، وتتمتع بشعبية واسعة في الوطن العربي وخارجه، نظراً لتقديمها لبرامج مفيدة ومتنوعة للجماهير، سنتعرف في هذا المقال على التردد الجديد للقناة بالإضافة إلى أبرز المعلومات المتعلقة بها.

لمحة عن قناة فبراير الليبية

قناة فبراير الفضائية الليبية أسست في عام 2019، وتعد واحدة من القنوات الرائدة في ليبيا، حيث تقوم بنقل تشكيلة متنوعة من الأخبار من مختلف المدن الليبية، وتسلط الضوء على الأحداث والوقائع من جميع أنحاء البلاد، تهدف قناة ليبيا فبراير إلى تعزيز الوعي والتوعية بالتطورات السياسية والاجتماعية والثقافية في ليبيا، وتعتبر محطة مهمة للحوار وتبادل الأفكار والمعلومات بين أفراد الشعب الليبي.

طريقة تثبيت تردد قناة فبراير الجديد على جهاز الاستقبال

لضبط تردد قناة فبراير الجديد على جهاز الاستقبال، يمكن اتباع سلسلة من التعليمات البسيطة باستخدام جهاز التحكم عن بعد كما يلي في السطور التالية.

قم بالضغط على زر القائمة باستخدام جهاز التحكم عن بعد، ثم قم بتحديد خيار الإعدادات اليدوية اختر القمر الصناعي نايل سات أدخل التردد الخاص بقناة فبراير وهو “10971” قم بإدخال معدل الترميز “27500” ومعامل تصحيح الخطأ “7\8” حدد الاستقطاب “أفقي” انقر على كلمة “بحث”، حيث ستظهر القناة باسم “Febrauary TV” في قائمة قنوات التلفزيون انقر على كلمة “حفظ” لتثبيت الإعدادات

بهذه الطريقة، سيتم ضبط تردد قناة فبراير بنجاح على جهاز الاستقبال.