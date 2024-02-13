“بإشارة قوية” ثبت الان تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 Rotana Cinema على النايل سات وشاهد اجدد المسلسلات التركية

تزامنا مع تطور قناة الفجر الجزائرية من تقديم أبرز المسلسلات التركية مدبلجة باللغة العربية، والبرامج الثقافية والمعلوماتية والدينية، ارتفعت معدلات البحث من قبل عشاق القناة للبحث عن تردد قناة الفجر الجزائرية 2024، بالإضافة إلى أنها تقدم أفضل محتوى عالي الجودة وبأحدث التقنيات في عرض محتواها، لذلك نوضح خلال موقعنا الإلكتروني تردد القناة الجزائرية الجديد.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2024

الجدير بالذكر أنه تم تأسيس القناة الجزائرية في عام 2005، التي تعرض المسلسلات التركية التي أبرزها مسلسل قيامة عثمان، الذى يتم عرضه بصورة مستمرة خلال يوم الخميس من كل أسبوع في الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة، وفي الساعة 11:00 مساء بتوقيت السعودية، لذلك نوضح تردد القناة كالتالي:

1- تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 على النايل سات

التردد: 12034.

الاستقطاب: عمودي.

معدل تصحيح: الخطأ ¾.

معدل ترميز: 27500.

2- تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات

التردد: 11034.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

طريقة ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية 2024

لمشاهدة أحدث البرامج والمسلسلات التركية المدبلجة باللغة العربية بأحدث التقنيات، حيث إنها مؤثرة بصورة إيجابية في المجتمعات، بالإضافة إلى أنها ذات جودة عالية على مدار 24 ساعة مجانًا، لذلك نعرفك طريقة ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 بالخطوات التالية: