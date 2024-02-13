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“جميع الاسماء”.. خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة وأهم الشروط المطلوبة
تشهد محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي إقبالًا كبيرًا حاليًا حول البحث عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق، والتي تعتبر جزءًا من البرامج الحكومية الرئيسية، تلك البرامج تُنشأ بهدف توفير حياة كريمة للأسر البسيطة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024
خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024، لتسهيل عملية تحميل أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، نقدم لكم خطوات سهلة وواضحة:
- انتقل إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق.
- اختر قائمة “خدمات الكترونية” الموجودة على الصفحة الرئيسية.
- اختر قسم “هيئة الرعاية الاجتماعية” من بين الخدمات المقدمة.
- حدد رقم الوجبة التي ترغب في الاستعلام عنها.
- اضغط على خيار “استعلام” لبدء عملية البحث.
- بعد الاستعلام، ستظهر لك قائمة بأسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.
- اضغط على خيار تحميل (Download) لتنزيل الكشف بصيغة PDF.
- قم بفتح الملف الذي قمت بتحميله وابحث عن اسمك داخل الكشف.
مع هذه الخطوات، يمكنك بسهولة الوصول إلى قائمة المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة وتحميلها للبحث عن اسمك.
شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2024
أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، تعلن وزارة الشؤون الاجتماعية عن مجموعة من الشروط الضرورية التي يجب توافرها للحصول على الدعم الاجتماعي، ويتم رفض الطلب في حالة عدم الامتثال لأي من الشروط التالية:
- يجب أن يكون المتقدم من مواطني العراق.
- يشترط أن يكون المتقدم مقيمًا بصورة دائمة في العراق لضمان استفادته من الدعم.
- يجب أن ينتمي المتقدم للفئات ذات الدخل المحدود
- يجب تقديم دليل على عدم امتلاك المتقدم لأي عقارات أو أراضي أو أصول.
- ينبغي أن لا يقل عدد أفراد الأسرة عن أربعة.
- يتعين التأكد من صحة جميع البيانات المدخلة لتجنب رفض الطلب بسبب عدم استحقاقه للدعم.
- يجب أن لا يقل عمر المتقدم الذكور عن 18 عامًا وأن لا يتجاوز 60 عامًا.
- يجب أن لا يقل عمر المتقدمات الإناث عن 15 عامًا وأن لا يتجاوز 55 عامًا.
- يتعين على المتقدم تقديم جميع الوثائق والمستندات الرسمية المعتمدة لتأكيد استحقاقه للدعم.