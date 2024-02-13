1000 جنيه في انتظارك ….. رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024 عبر موقع وزارة القوى العاملة والشروط اللازمة

بعدما تردد خبر فتح رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024، وبدأت عمليات البحث تتزايد عن هذا الرابط الالكتروني الذي أصبح محور اهتمام وبحث عدد كبير من المواطنين خلال الآونة الأخيرة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على خطوات التسجيل والشروط المطلوبة…..

منحة العمالة الغير منتظمة 2024

حيث تعد منحة العمالة الغير منتظمة من أشهر المنح التي أعلنت عنها وزارة القوى العاملة مع بداية أزمة فيروس كورونا المستجد، لعدد كبير من المواطنين وعمال اليومية لمساعدتهم على شراء ما يلزمهم من طعام وشراب خاصة بعدما تأثر دخلهم بسبب قرارات الحظر التي فرضتها الحكومة المصرية للحد من اننشار فيروس كورونا المستجد.

وتقدم ملايين المواطنين للحصول على منحة العمالة الغير منتظمة، وقامت وزارة القوى العاملة بفرز الطلبات المقدمة واختيار الفئات الأولى بالرعاية، وتم ارسال رسائل نصية على هواتف المواطنين مسجل بها موعد ومكان صرف المنحة، وهي عبارة عن 500 جنيه تم صرفها على مدار 6 دفعات على مدار العام .

رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024

وأكد وزير القوى العاملة على الصفحة الرسمية للوزارة على الإنترنت أنه لم يتم الإعلان عن فتح باب التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024، وأن الأخبار التي يتم تدوالها خلال الأيام الأخيرة ليس لها أي أساس من الصحة، وأنه في حالة فتح باب التسجيل سوف تكون هذه هي الخطوات ….

زيارة الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة على الانترنت .

ثم ادخل على منحة العمالة الغير منتظمة.

بعد ذلك ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

تأكد من ادخال البيانات المطلوبة صحيحة.

ادخل رقم الهاتف والإسم رباعي.

اضغط على “تسجيل”.

بعد الإنتهاء من هذه الخطوات تكون قد انتهيت من عملية التسجيل.

في حالة قبول طلبك سوف يتم ارسال رسالة نصية على الهاتف المسجل مكتوب فيها موعد ومكان صرف المنحة.

وشدد وزير القوى العاملة بعدم التعامل مع أي أفراد مجهولة المصدر، خاصة بعدما تردد وصول عدد من الرسائل النصية الوهمية على هواتف عدد من المواطنين، مشيراً إلى أن هذه الرسائل غرضها النصب والسرقة ولا داعي للتعامل معها بجدية.