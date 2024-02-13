خراب بيوت مستعجل.. قائمة أسعار السجائر 2024 بعد الزيادة الاخيرة الجديدة

تلاحظ زيادة في نسبة البحث عن قائمة أسعار السجائر 2024، حيث يعزى ذلك إلى قرار شركة فيليب موريس مصر بزيادة تكاليف منتجاتها المتعلقة بالتبغ المسخن، مثل TEREA وHEETS، وأيضا السجائر التقليدية من العلامات التجارية L&M وMerit وMarlbo وغيرها، كما تطلب الشركة من الموزعين الامتثال للأسعار الجديدة التي تم الإعلان عنها.

قائمة أسعار السجائر 2024 من شركة فيليب موريس مصر

نصت شركة فيليب موريس مصر أنها وضعت قائمة أسعار السجائر 2024 وفقاً للتعديلات الجديدة، وتم تضمينها في رمز الاستجابة السريعة (QR code) الذي يتم وضعه على عبوات السجائر التقليدي ولفائف التبغ المسخنة، وسوف نعرض عليكم الأسعار الجديدة على النحو التالي:

أسعار السجائر اليوم

سجائر مارلبورو:

الأنواع العادية: من 79 إلى 69 جنيه.

كرافتد: من 59 إلى 69 جنيه.

سجائر ميرت:

جميع الأنواع: من 85 إلى 74 جنيه.

سجائر ال إم:

جميع الأنواع: من 59 إلى 50 جنيه.

التبغ المسخن:

TEREA: من 64 إلى 56 جنيه.

HEETS Selections: من 64 إلى 56 جنيه.

HEETS Dimensions: من 64 إلى 56 جنيه.

أسعار السجائر في الشرقية للدخان

في شهر نوفمبر من العام 2023، أعلنت شركة الشرقية للدخان عن آخر زيادة في أسعار منتجاتها، وذلك استجابة لتعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة التي أُقرت من قبل مجلس النواب، وتم تحديد الأسعار على النحو التالي: