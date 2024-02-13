حصريا HD.. مسلسل قيامة عثمان الحلقة 148 وتفاصيل مثيرة حول الأحداث الجديدة للمتابعين والقنوات الناقله

نقدم لكم مسلسل قيامة عثمان الحلقة 148، حيث يعد من أفضل المسلسلات التاريخية التركية هذا الموسم، وقد استحوذ على أعلى نسب مشاهدة وصلت إلى ما يقارب 10 ملايين مشاهد تركي على غرار عرضه الأسبوعي، ويتألف هذا المسلسل من 5 مواسم مع مدة زمنية تصل إلى 120 دقيقة لكل حلقة، ويتميز بأحداثه الرائعة المثيرة القوية، وحلقاته المميزة المشوقة التي ينتظرها الجمهور بفارغ الصبر، وسوف نوضح تفاصيل أكثر من خلال هذا المقال.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 148

يتطلع الكثيرون لمشاهدة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 148 بأحداثه المشوقة الرائعة حيث يتعرض المؤسس عثمان ورجاله إلى هجوم البيزنطيين ويُقتل عدد كبير من رجال عثمان، وبعد ذلك يرغب عثمان في الانتقام وإعادة الجنود الباقيين، و يخطط لهجوم عكسي على أعدائه، ومن المتوقع أن يتم عرض الحلقة 148 من المسلسل مساء يوم الأربعاء الموافق 14 فبراير على قناة atv التركية، وسيتم إعادة الحلقة يوم الخميس 15 فبراير الساعة 11 مساءً على قناة الفجر الجزائرية.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

يتم عرض المسلسل التركي المثير قيامة عثمان على عدد من القنوات مثل قناة atv التركية، وكذلك قناة الفجر الجزائرية، واليرموك وكذلك بعض المنصات مثل موقع ايجي بست، وموقع قصة عشق وغيرها من المواقع الأخرى

تردد قناة atv التركية على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12034.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

الجودة: SD.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

تردد قناة atv التركية على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11034.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: SD

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

تردد قناة atv التركية على الترك سات

القمر الصناعي: الترك سات.

التردد: 11628.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

الجودة: HD

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

تردد قناة الفجر الجزائرية