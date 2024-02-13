“بالرقم الامتحاني”… رابط الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي العراق 2024 الدور الأول موقع نتائجنا

رابط الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي العراق 2024، حالة من القلق والتوتر بدأت تظهر على عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور بعد أن أعلنت وزارة التعليم العراقية عن إنتهاء أعمال التصحيح والمراجعة ورصد درجات الطلاب في جميع المدارس العراقية، حيث أنهى الطلاب الامتحانات والتي استمرت لـ 6 أيام أكدت الوزارة أنها كانت على متابعة لكافة اللجان، وأعلنت على الفور البدء في اعمال التصحيح حتى تتمكن من الإعلان عن النتائج في الموعد الرسمي دون تأخير، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي العراق 2024….

نتائج السادس الاعدادي العراق 2024

حيث بدأ الطلاب الامتحانات في 25 يناير الماضي، وانتهت الامتحانات رسمياً في 31 يناير 2024، وأكدت الوزارة عن البدء في أعمال التصحيح والمراجعة بداية من الخميس الموافق 1 فبراير واستمرت على مدار اسبوعين وأشارت الوزارة إلى أن نتائج السادس الاعدادي العراق 2024 الدور الأول أصبحت متاحة أمام الطلاب على الموقع الرسمي للوزارة تيسيراً على الطلاب وأولياء أمورهم…..

رابط الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي العراق 2024 الدور الأول

وصرح مصدر مسؤول بوزارة التعليم العراقية أنه يمكن للطلاب الإستعلام عن نتائج السادس الإعدادي الدور الأول 2024، من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التعليم العراقية.

أو الدخول على موقع نتائجنا.

اختر نتائج الطلاب.

ثم اختر الصف السادس الإعدادي.

ادخل الرقم الإمتحاني للطالب.

بعد ذلك اضغط على عرض النتيجة.

خلال دقائق سوف يظهر أمامك نتيجة الطالب في كل المواد.

وتوجه وزير التعليم العراقي بأرق التهاني للطلاب المتفوقين ، وتمنى لهم مزيد من النجاح والتفوق في المراحل المقبلة، كما تقدم سيدته بخالص الشكر للقيادات التعليمية التي ساهمت في اتمام الفصل الدراسي الأول بدابة من بداية العام حتى الإنتهاء من الامتحانات ورفع نتائج الطلاب على موقع الوزارة.