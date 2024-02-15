تكنولوجيا

“ألعبها وعيش المغامرة“ خطوات تحديث لعبة Dark and Darker 2024 الإصدار الأخير

Dark and Darker 2024

Abeerمنذ 11 دقيقة
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لعبة Dark and Darker
لعبة Dark and Darker

تعتبر لعبة dark and darker واحدة من ألعاب الفيديو التي انتشرت في الآونة الأخير ونجحت في الحصول على عدد كبير من اللاعبين من مختلف الدول، وذلك بسبب أجواء التشويق والإثارة التي تقدمها اللعبة، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا خطوات تحميل اللعبة وتحديثها، وما هي المتطلبات التي تحتاجها اللعبة.

لعبة Dark and Darker

تم تصميم اللعبة بناء على العصور الوسطى، تعتمد اللعبة على أن يقوم اللاعب هو وفريقه بسرقة السراديب الموجودة في اللعبة وسوف يهربون من أصحاب تلك السراديب، يجب العلم أنه أثناء اللعب سوف تصل إلى متاهة وذلك سوف يؤدي بك إلى الخطر انت وفريقك ولكن كلما زاد الخطر في اللعبة كلما زاد الحماس والتشويق.

خطوات تحديث لعبة دارك اند ديكر

لعبة Dark and Darker
لعبة Dark and Darker

الجدير بالذكر أن إدارة اللعبة تعمل على تحديث اللعبة أول بأول وذلك من أجل حل المشاكل التي تواجهها ومن أجل تقديم جودة أفضل للعبة سواء من حيث الإضاءة أو الرسوم أو التأثيرات أو غيرها من العقبات التي قد تواجهك أثناء اللعب، كما يمكنك تحديث اللعبة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بهم.

متطلبات تحميل اللعبة

عند تحميل اللعبة على جهاز الحاسوب الخاص بك يجب أن يمتلك تلك المميزات:

  •  يجب أن يكون نظام التشغيل الخاص به ويندوز 7 فيما فوق والتي تكون 64 بت.
  •  يشترط أن يكون لديه مساحة فارغة تصل حتى 32 جيجابايت.
  •  يجب أن تكون الرامات الخاصة به 8 جيجابايت.
  • يمتلك معالج مركزي AMD [email protected].
  • يجب أن تكون الرسومات لديه من نوع AMD Radeon R9 270.
  • يشترط أن يكون Directx الخاص به إصدار 11.
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Abeerمنذ 11 دقيقة
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