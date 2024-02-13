لينك منصة مظلتي .. كشف المشمولين بالرعاية الاجتماعية pdf وجبة شهر مارس 2024 حمل الان وشوف اسمك فيهم

يبحث الكثير عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية ويعد من اكثر الموضوعات بحثًا وتعمل الوزارة على بذل اقص جهد للعمل عللا وصول الدعم للمستحقين ومن خلال مقالنا سنتعرف على كشف المشمولين بالرعاية الاجتماعية .

كشف المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

صرحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن الرعاية الاجتماعية والتي تعد من ضمن اهم صور الدعم وتبذل الدول جهدها للتعرف على الاسماء المسجلة في الوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية و يمكن للمواطنين البحث عنها من خلال منصة مظلتي الإلكترونية وذلك للعمل على توفير الوقت والجهد كما أنه يمكننا التعرف على الأسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية من خلال التالي.

الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة مظلتي.

ثم انقر على زر الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك النقر على أسماء الوجبة الأخيرة.

تحديد المحافظة التابع لها من بين الخيارات المُتاحة.

ثم يتم كتابة المعلومات المطلوبة بدقة وصحة والتاكد منها

انقر على تحميل الكشوفات للتعرف على الاسماء.

تحميل الملف إلى جهازك، يمكنك فتحه للاطلاع على الأسماء.

ما هي أهم شروط ومعايير التسجيل للحصول على الرعاية الاجتماعية

حيث انه لابد من ان يتوافر بعض من الشروط التي لابد من توافرها وانها تعمل على اختيار الاسم المناسب المحتاج ومنها أن يكون المتقدم من ضمن الاسر الفقيرة وأن يكون العمر للرجال يتراوح ما بين 18 إلى 60 أما السيدات من 15 إلى 55 عامًا كما أنه لابد من عدم توافر اي ممتلكات وفي حالة عدم ظهور الاسم يمكن تقديم اعتراض من خلال إعادة تقديم الطلب مرة أخرى.