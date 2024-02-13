كشف خيانة ألتشيم.. تابع مسلسل قيامة عثمان الحلقة 148 مترجمة للعرببة وجميع القنوات الناقله بجودة عالية HD الجزء 5

من أفضل المسلسلات التركية مسلسل قيامة عثمان الحلقة 148، حيث يعد هذا المسلسل من المسلسلات الشهيرة نتيجة الإقبال الكبير من الملايين لمشاهدة الحلقات التي يتم بثها على القنوات الفضائية atv القناة الجزائرية، ونتيجة قرب البث الأول الحلقة 148 من المسلسل ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الماضية لمعرفة موعد البث لحظة نزولها، لذلك نوضح خلال السطور التالية أحداث مسلسل قيامة عثمان الحلقة 148.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 148

في وقتنا الحالي مسلسل قيامة عثمان الحلقة 148 من أكثر الإنتاجات التركية الفنية التي حازت على شهرة كبيرة ونالت إعجاب الملايين من المشاهدين وعُشاق المسلسل لمعرفة تفاصيل أحداث الحلقات والإعلانات المثيرة، حيث إن هذا المسلسل يروي قصة الدولة العثمانية التي شهدت هجمات كثيرة من قبل القوافل التركية والمغول، ورغم تلك الصراعات إلا أنها ما زالت دولة قوية بحكمها وعظمائها الأقوياء.

أحداث مسلسل قيامة الحلقة 148

أكثر الأحداث المثيرة في الحلقة 148 محاولة إنقاذ علاء الدين بكل الطرق حياة غونجا بعد أن أصيبت بسهم سام من أجل إنقاذ علاء الدين، وشعور علاء الدين بالذنب تجاه غونجا التي ضحت بحياتها من أجله، وغيرها من الأحداث التي يشتاق الملايين الذين يبحثون عن تردد القنوات الناقلة لهذا المسلسل، حيث إنه يتم بث العرض الأول للمسلسل يوم الأربعاء الموافق13/2/2024 على قناة ATV في الساعة 8:00 بتوقيت مصر، وفي الساعة 9:00 مساء بتوقيت تركيا والسعودية، وإعادة المسلسل في اليوم الخميس على القناة الجزائرية في الساعة 11:00 مساء.

تردد قناة atv التركية على النايل سات

التردد: 10796.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: ⅚.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة atv التركية على ترك سات