لا تحرم أطفالك منها.. إليك طريقة مشاهدة قناة بطوط كيدز على الإنترنيت وعلى القمر الصناعي يوتلسات

قناة بطوط كيدز هي قناة مختصة في عرض برامج ترفيهية موجهة للأطفال الصغار، حيث تقدم مجموعة متنوعة من الأفلام الكرتونية والبرامج الترفيهية الممتعة، تعتبر قناة بطوط كيدز واحدة من أفضل القنوات المخصصة للأطفال حالياً، حيث يفضلها عدد كبير من أولياء الأمور بسبب محتواها المناسب للأطفال من مختلف الأعمار، الذي يساعد في تطوير مهاراتهم وتعزيز سلوكياتهم بشكل فعال، في هذا المقال، سنتعرف على المزيد حول قناة بطوط كيدز للأطفال، بما في ذلك كيفية استقبالها وما هي الترددات المستخدمة، لتتمكن من مشاهدة محتواها عالي الجودة على مدار اليوم.

لمحة عن قناة بطوط للأطفال

قناة بطوط كيدز هي قناة فضائية متخصصة في عرض برامج الكرتون وأفلام الرسوم المتحركة التي تنال إعجاب الصغار والكبار على حد سواء، حظيت هذه القناة بإعجاب عدد كبير من المشاهدين داخل الوطن العربي وفي الخارج، وحققت نجاحاً كبيراً في وقت قصير، تقدم قناة Batoot Kids محتوى ترفيهياً وتعليمياً للأطفال من مختلف الأعمار، حيث تهتم بتقديم محتويات متنوعة تناسب احتياجات الأطفال وتفضيلاتهم الفردية.

كيف يمكن متابعة قناة بطوط؟

حالياً لا تتوفر خدمة البث المباشر لقناة بطوط للأطفال على القمر الصناعي نايل سات مع عدم تقديم سبب رسمي لهذا العطل، ولكن يمكنكم مشاهدة جميع البرامج والأغاني المميزة للقناة في أي وقت ومن أي مكان عبر قناتها الرسمية على موقع مشاركة الفيديوهات الشهير يوتيوب، كما يمكنكم متابعة جدول بث أفلام الكرتون عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي Facebook.

طريقة تثبيت تردد قناة بطوط على يوتلسات

لضبط تردد قناة بطوط كيدز على يوتلسات، يمكن اتباع سلسلة من التعليمات البسيطة باستخدام جهاز التحكم عن بعد كما يلي في السطور التالية.

قم بالضغط على القائمة واختر الاعدادات باستخدام جهاز التحكم عن بعد اختر القمر الصناعي يوتلسات أدخل التردد الخاص بقناة بطوط وهو “12562” قم بإدخال معدل الترميز “27500” ومعامل تصحيح الخطأ “7\8” حدد الاستقطاب “عمودي” انقر على خيار “بحث”، حيث ستظهر القناة باسم “Batot Kids” في قائمة قنوات التلفزيون انقر على كلمة “حفظ” لتثبيت القناة

بهذه الطريقة، يتم ضبط تردد قناة بطوط كيدز بنجاح على جهاز الاستقبال.