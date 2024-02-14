شروط التسجيل في دعم ريف 1445 والفئات المستحقة

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة مبادرة دعم ريف لمساندة الأفراد والأسر العاملة في القطاع الزراعي وأي شخص يملك مهارة زراعية في مختلف المجالات التي تدعمها الدولة، يسعى هذا البرنامج لتشجيع ودعم سكان الأرياف على تنمية أعمالهم الزراعية، مما يعود بالنفع على تحسين مستوى معيشتهم ويعزز من الاكتفاء الذاتي الغذائي، ويؤدي إلى تقوية الاقتصاد المحلي في المملكة، ما هي آلية التسجيل والشروط اللازمة للاستفادة من برنامج دعم ريف لعام 1445 وشروط التسجيل في دعم ريف 1445.

شروط التسجيل في دعم ريف 1445

للتسجيل في برنامج دعم الريف 1445 لابد من توافر شروط التسجيل في دعم ريف 1445 التي تتمثل في:

يشترط أن يكون المتقدم، سواء كان رجلاً أو امرأة، يحمل الجنسية السعودية أو يكون من بين حاملي بطاقات التنقل.

من الضروري أيضًا أن يعمل المتقدم في مجال الزراعة وأن يكون متخصصًا في أحد المجالات التي يدعمها البرنامج.

البرنامج لا يقبل طلبات من هم دون 21 عامًا من العمر.

بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا يزيد الدخل الشهري للمستفيد عن 6000 ريال سعودي.

كيفية التسجيل في دعم الريف 1445

يسمح بالتسجيل في “دعم ريف” لكل المزارعين والمواطنين العاملين في “المجال الزراعي”، وذلك من خلال اتباع الخطوات السهلة المحددة من قبل الوزارة، وتتمثل هذه الخطوات في ما يلي:

التوجه إلى “منصة دعم ريف” عبر الرابط الإلكتروني المخصص لها.

إدخال “البيانات الشخصية” في الخانات المخصصة، مع الالتزام بتقديم “معلومات” صحيحة.

رفع كافة المستندات المطلوبة على المنصة.

النقر على زر “تقديم الطلب” في الأسفل لإرسال الطلب.

الفئات المستحقة للتسجيل في دعم ريف

بعد التأكد من تحقيق شروط التسجيل في دعم ريف 1445 والتسجيل بالفعل، من الضروري معرفة إنك من الفئات المستحقة لهذا الدعم والتي تتمثل في:

العاملين في مجال “تربية الماشية” والحيوانات.

مزارعين نباتات الزينة، مثل “الأزهار والورود”.

الأسر العاملة في مجال “إنتاج العسل” وتربية النحل.

المزارعين الذين يعملون في “إنتاج محصول القمح”.

المواطنين العاملين في مجال “الثروة السمكية”.

الأوراق المطلوبة للتقديم على دعم ريف