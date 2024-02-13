فرح طفلك وثبت القناة .. تردد قناة وناسة – Wanasah TV لمشاهدة جميع الأغاني والأناشيد للطفل

تعتبر من ضمن أهم القنوات المهمة التي يبحث عنها الامهات وتعمل على عرض الكثير من الأغاني والأناشيد الجديدة وتعرض محتواها على مدار اليوم ومن خلال مقالنا سنتعرف على تردد قناة وناسة.

تردد قناة وناسة

يمكننا تنزيل تردد القناة من خلال القيام بعدد من الخطوات ومنها:

الضغط على القائمة الرئيسية.

ثم بعد ذلك الضغط على زر قائمة الترددات.

الضغط على زر الإضافة للتردد.

والضغط على البحث اليدوي بدل البحث الآلي.

تسجيل كافة البيانات اللازمة ومنها معدل الترميز ومعدل تصحيح الخطأ ومعدل الاستقطاب.

ثم البحث على تردد القناة الفضائية على اي من الاقمار المختلفة.

يمكن الاستمتاع بمشاهدة جميع الأغاني والأناشيد الجديدة بعد تنزيل القناة وحفظها في القنوات المفضلة.

تردد قناة وناسة كيدز على النايل سات

يمكن استقبال تردد قناة وناسة كيدز لكي يتم الاستمتاع بافضل الاغاني ومنها أغنية لولو صارت شرطية وأغنية وينك يا لولو ويتم من خلال التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد : 11470.

الاستقطاب: عمودي.

معدل ترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: SD.

تردد قناة وناسة كيدز على العرب سات

كما أنه يمكننا أن نستمتع بمحتوى القناة على مدار اليوم وذلك للاستماع بافضل الاغاني التي تعرض علي القناة على مدار اليوم والتي يستفيد منها الضغار وذلك على العرب سات ويتم من خلال هذه البانات وهي: