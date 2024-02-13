التسجيل في منظومة الاغراض الشخصية 2024 مصرف ليبيا المركزي

أعلن المصرف المركزي في ليبيا مؤخرًا عن إطلاق خدمة جديدة تسمح للمواطنين بالحصول على العملات الأجنبية إلكترونيًا لاستخدامات شخصية، مما يسهل على الأفراد عملية تبادل العملات دون الحاجة لبذل الوقت والمجهود في الإجراءات التقليدية، في هذا المقال، سنوضح كيفية التسجيل في رابط منظومة الأغراض الشخصية لعام 2024، بالإضافة إلى شرح أبرز الشروط التي حددها المصرف المركزي الليبي للاستفادة من هذه المنظومة.

رابط التسجيل في منظومة الاغراض الشخصية 2024

فيما يأتي سنوضح كيفية التسجيل في رابط منظومة الأغراض الشخصية لعام 2024:

أولاً، يجب زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للمصرف المركزي الليبي المخصص لحجز العملات الأجنبية.

ثانيًا، يقوم المستخدم بإنشاء حساب جديد، مع ضرورة تعبئة جميع البيانات المطلوبة بدقة.

ثالثًا، يُطلب من المستخدم إدخال الرقم الوطني ورقم الهاتف المحمول.

رابعًا، يجب على المتقدم توفير رقم جواز السفر الصالح والتأكد من صلاحيته.

خامسًا، عند التحقق من صحة بيانات المستخدم، سيتم إرسال رمز تأكيد إلى الهاتف المحمول.

سادسًا، يتوجب على المستخدم إدخال رمز التأكيد في المكان المخصص لذلك والتأكد من صحة جميع المعلومات المدخلة.

سابعًا، يُدخل الرقم الخاص بالحساب لإتمام العملية.

تساهم هذه الخطوات بشكل فعال في إنجاز عملية التسجيل على منصة حجز العملات بنجاح.

شروط التسجيل في منظومة الاغراض الشخصية 2024

للتسجيل في منظومة المصرف المركزي الليبي للأغراض الشخصية، ينبغي استيفاء عدة شروط من قبل المتقدمين:

يجب أن يكون هناك رصيد كافٍ متاح في الحساب البنكي للمتقدم.

الحد الأعلى المسموح به للبيع للفرد الواحد في السنة هو 4000 دولار أمريكي.

عدد المسجلين على منظومة الأغراض الشخصية

سجل عدد كبير من المواطنين الليبيين في منظومة المصرف المركزي الليبي للأغراض الشخصية، حيث بلغ عددهم 72400 شخص عبر قاعدة بيانات النظام، ونتيجة لذلك، ارتفع عدد الحسابات المسجلة إلى 59190 حساب رسمي، وذلك في عدد من المصارف بما في ذلك مصرف شمال أفريقيا، والواحة، والسراي، والأندلس.