مش هتقدر تغمض عنيك.. تردد قناة روتانا سينما 2024 وشاهد اجدد الافلام المصرية على النايل سات

تعتبر قناة روتانا سينما من أهم القنوات التلفزيونية على المستوى العالمي وحرصاً منها على عرض المحتوى بشكل جيد تم تغيير تردد قناة روتانا سينما 2024 ومن الضروري التعرف على التردد الجديد ليتمكن المتابعين من مشاهدة أكثر الأفلام الممتعة بالإضافة إلى قناة الأغاني المميزة وقناه الخليجي التي تعتبر من أفضل القنوات في العروض التلفزيونية على المستوى العالمي، سنتعرف على كافة التفاصيل في السطور التالية.

تردد قناة روتانا سينما 2024

من أكثر مجموعة القنوات الناجحة على المستوى العالمي هي قناه روتانا، وحرصت القناة على تحديد تردد قناة روتانا سينما 2024 حتى يتمكن كافة المتابعين من مشاهدة القناة بشكل أفضل مما هي عليه في الفترة الحالية وبدون تقطيع، وقد تم توضيح بأنه يمكن متابعتها على التردد التالي:

القمر الصناعي: النايل سات التردد: 12226. معدل الترميز: 27500 الاستقطاب: أفقي تصحيح الخطأ: 5\6..

كما يمكن متابعة القناة على قمر عرب سات من خلال التردد التالي 11843. الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 4\3.

ما هي الترددات الجديدة لروتانا

أوضحت شركة روتانا أنه تم تغيير كافة الترددات لمجموعة الشبكات الخاصة بها، وليس الأمر مقتصر على روتانا سينما فقط، فيمكن متابعة روتانا خليجية من خلال التردد التالي 11295. الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500.