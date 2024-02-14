خطوات التسجيل في سند محمد بن سلمان للزواج 1445 وشروطه

في الفترة الأخيرة يشهد التسجيل في برنامج “سند محمد بن سلمان” اهتمامًا متزايدًا، حيث يسعى الكثيرون من الشباب الطامحين للزواج إلى فهم الشروط والخطوات الضرورية للحصول على الدعم المالي المقدم من هذا البرنامج الحكومي، يُذكر أن “سند محمد بن سلمان” قام بتقديم مساعدات لعدد كبير من المواطنين السعوديين الذين يعانون من ظروف مالية صعبة، مما يجعلهم غير قادرين على تحمل تكاليف الزواج، وفيما يلي، نقدم لكم تفاصيل حول كيفية التسجيل والشروط المطلوبة لقبول الطلب والحصول على الدعم والمساعدة.

التسجيل في سند محمد بن سلمان للزواج 1445

المواطن السعودي الذي يواجه تحديات مالية ويعاني من ضيق الدخل الشهري وعدم توفر التكاليف اللازمة للزواج، يمكنه التقدم بطلب التسجيل على دعم من خلال برنامج “سند” عبر اتخاذ الخطوات التالية:

الولوج إلى منصة “سند” للزواج.

تسجيل الدخول باستخدام رقم السجل المدني.

إدخال كلمة المرور والنقر على خيار “طلب الدعم”.

تحديد نوع الدعم المطلوب، والذي هو “سند للزواج”.

تقديم جميع الوثائق والمستندات المطلوبة.

قراءة الشروط والأحكام بعناية ثم الضغط على زر “موافق”.

النقر على كلمة “إرسال”.

كما يجب توفير جميع الأوراق الضرورية للحصول على الدعم من مبادرة “سند محمد بن سلمان” في المملكة العربية السعودية، وتبلغ مبالغ الدعم في مبادرة “سند محمد بن سلمان” للمقبلين على الزواج، سواء كانوا رجالًا أو نساء، حتى 20 ألف ريال سعودي، شريطة الالتزام بجميع الشروط والبرنامج المعمول به في المملكة العربية السعودية.

شروط التسجيل في سند محمد بن سلمان للزواج 1445

الشروط الأساسية للحصول على الدعم في برنامج “سند” هي كما يلي: