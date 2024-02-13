منصة مظلتي تعلن عن اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 …. رابط الاستعلام بالخطوات

كشفت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن اسماء المشمولين يالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، والتي أصبحت متاحة أمام المواطنبن العراقيين من شتى المحافظات العراقية، وذلك لتجنب الإزدحام والتكدس داخل مكاتب الوزارة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام والشروط التي أعلنت عنها الوزارة للحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية…..

برنامج الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

حيث أعلنت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالعراق عن برنامج الرعاية الإجتماعية والتي تسعى من خلاله أن تقدم الدعم الكافي لمساعدة عدد كبير من الأسر العراقية لمساعدتهم على شراء ما يلزمهم من طعام وشراب، وأكدت وزارة العمل أنه تم الموافقة على الأشخاص التي انطبقت عليهم الشروط التي نوهت عنها وزارة العمل العراقية وهي:

شروط التسجيل في برنامج الرعاية الإجتماعية 2024

أن يكون المواطن عراقي الجنسية ومقيم في العراق إقامة دائمة.

ألا يكون للمتقدم دخل شهري ثابت.

ألا يكون للمتقدم أصول أو عقارات.

كما يجب ألا يقل سن المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام “للرجال”.

أما للسيدات فيجب ألأا يقل سن المتقدمات عن 15 عام ولا تويد أعمارهن عن 55 عام.

وأخيراً ألا يكون المتقدم مسجون أو في إحدى دور الإيواء.

ربط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024

وحتى تتمكنوا من الإطلاع على اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية يجب عليكم اتباع الخطوات الآتية: